一来就要挑大梁？埃梅里对丹苏寄予厚望

阿森纳主教练埃梅里希望丹苏的到来能够缓解伤病问题。

在阿森纳2-1战胜卡迪夫城的比赛中，奈尔斯因膝伤未能出战，与队友贝莱林、索克拉蒂斯和科斯切尔尼相聚诊疗室，而新援丹苏则因时间节点问题错过了比赛。

在诺坎普失宠的丹苏近日将以租借的形式前往阿森纳并将首先效力至赛季末。主教练埃梅里则希望丹苏的到来能够缓解队内伤兵满营的状况。在战胜蓝鸟之后，他告诉记者：“我们需要边锋。”

“据我所知，丹苏可以胜任这一位置。”

在被问道25岁的西班牙球星是否能够适应英超的强度时，埃梅里回答道：“我不知道。这对他来说是个挑战，如何有效的帮助我们也是挑战。”

距离转会窗关闭仅剩两天，尽管枪手与国米的佩剑还在纠缠不清，埃梅里仍不愿透露太多细节：“如果球员能来，那他就会来，关于佩里西奇的事我不清楚，我的重点在比赛上，也许今晚或周三我会说点什么。”

本周日，阿森纳将客场挑战曼城，在被问及是否会有伤员回归时，埃梅里表示：“我不知道，这要等到明天训练的时候才能确定。我希望有些球员能够回归，比如奈尔斯。”

另一方面，卡迪夫城主教练沃诺克对队员曼加的表现感到失望，在上半场侥幸逃脱被判点球的命运后，他在下半场仍未吸取教训，在禁区内撞倒了科拉希纳茨。奥巴梅杨随即命中罚球，阿森纳也就此打开局面。

“我们在上半场就应该被判点球了，在半场的时候我还特意提醒了曼加。所以对他的再次失误，我真的很失望，”沃诺克说道。“球员们要好好反省自己，这样的表现太业余了。”