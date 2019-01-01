一月转会窗动态：尤文坚持冬窗拿下拉姆塞

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大巴黎欲签门德斯仍需战胜竞争者

根据Le10Sport的消息，如果想要将这位里尔中场招致麾下，大巴黎仍需面临来自狼堡，南安普顿以及中超俱乐部的竞争。

大巴黎主帅图赫尔此前已经承认，俱乐部希望在1月冬窗签下一位中场，而门德斯成为了绯闻中的大热主角。

不过里尔对于这位26岁的巴西人报价可能高达3000万欧元。

小飞侠退位 奥多伊或继承其拜仁号码

根据《太阳报》的消息，拜仁力邀奥多伊前往安联球场，并且愿意将属于罗本的10号球衣给他使用。罗本已经在去年年底亲承将在本赛季结束后离开拜仁。

巴伐利亚巨人已经将奥多伊视为他们冬窗的首要目标，尽管前两次报价都被切尔西拒绝，但他们的第三次报价已经高达3000万镑。

曼联将与利物浦皇马抢夺米利唐

根据《太阳报》的消息，波尔图右后卫米利唐已经引发了曼联，利物浦和皇马三大豪门的竞争。

这位20岁的巴西人目前与俱乐部的合同中有一个4250万镑的解约条款。

米利唐上个夏天才从圣保罗转会来到波尔图，不过他在葡超劲旅中的表现的确可圈可点。

尤文希望在这个月签下拉姆塞

意甲卫冕冠军希望能够尽快得到威尔士中场。

按照Calciomercato的说法，尤文应该等不及拉姆塞在赛季末合同到期后以自由身离队，他们坚持要在这个月完成交易。

尤文可能愿意就此支付大约1000万镑，而阿森纳方面的开价至少是2000万镑。

埃雷拉坚信信念去国米

Corriere Dello Sport的消息源称，波尔图中场赫克托-埃雷拉已经准备接受国米的邀请，在夏天前往意甲赛场。

这位墨西哥国脚目前的合同将在本赛季末到期，他极大概率将以自由省内离队。

尤文，罗马和米兰最近几个月都与他传出绯闻，但现在28岁的埃雷拉显然不太感冒。