一月豪购三猛将？兰帕德：希望想赢球的人来切尔西

蓝军主帅承认他的球队希望在下个月引进更多的球员来保持他们的前四的位置。

切尔西主教练弗兰克·兰帕德说他希望在一月份的转会市场上引进更多的球员。

兰帕德的球队原本在一月份被禁止购买球员，这是俱乐部转会禁令的第二个窗口。

但体育仲裁法庭本月早些时候宣布，禁令已经减半，这意味着蓝军现在可以在冬季转会市场自由操作。

切尔西已经和一些球员联系在一起，俱乐部希望巩固他们在英超前四的位置。

其中三个联系最紧密的是莱斯特城的左后卫本·齐尔维尔，伯恩茅斯的中后卫内森·阿克和水晶宫的边锋威尔弗里德·扎哈。

兰帕德在周五的新闻发布会上被问到关于这三人的问题，他承认下个月他将会改进他的阵容。

“我们需要能够提高我们的顶级球员。”兰帕德说：“我甚至不会在这三个人的问题上发牢骚。我在过去几周已经说过了。我对我们的阵容很满意，但如果可以的话，我们还需要改进。”

“这不仅仅是我的工作，在现代，自从我进入管理层，在大多数俱乐部这是球队共同的努力。我们有球探系统，董事会和我本人。”

“我可以提出很多建议，我们将一起努力。我将推荐那些能提高我们的球员，他们能适应我们的风格和我们想要的方式。我希望来到这里的人都想赢球，想成为切尔西的一员。”

阿克是一名被广泛认为会回到切尔西的球员，这位24岁的球员在2017年被卖到伯恩茅斯之前曾在蓝军学院效力。

切尔西确实在阿克的交易中加入了一个回购条款，尽管这可能会把一名备受推崇的后卫带回斯坦福桥，但兰帕德拒绝称这是一个“聪明的”举动。

“我不知道它有多聪明。事实就是这样。”兰帕德说：“我认为内森来到了这里，当他去伯恩茅斯踢常规的足球时，我认为他做得非常好。他在英超联赛中已经证明了自己是一个非常好的后卫。”

兰帕德的球队将于周六在斯坦福桥迎战阿克所在的伯恩茅斯。