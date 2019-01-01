一月豪购三猛将？兰帕德：希望想赢球的人来切尔西
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切尔西主教练弗兰克·兰帕德说他希望在一月份的转会市场上引进更多的球员。
兰帕德的球队原本在一月份被禁止购买球员，这是俱乐部转会禁令的第二个窗口。
但体育仲裁法庭本月早些时候宣布，禁令已经减半，这意味着蓝军现在可以在冬季转会市场自由操作。
切尔西已经和一些球员联系在一起，俱乐部希望巩固他们在英超前四的位置。
其中三个联系最紧密的是莱斯特城的左后卫本·齐尔维尔，伯恩茅斯的中后卫内森·阿克和水晶宫的边锋威尔弗里德·扎哈。
兰帕德在周五的新闻发布会上被问到关于这三人的问题，他承认下个月他将会改进他的阵容。
“我们需要能够提高我们的顶级球员。”兰帕德说：“我甚至不会在这三个人的问题上发牢骚。我在过去几周已经说过了。我对我们的阵容很满意，但如果可以的话，我们还需要改进。”
“这不仅仅是我的工作，在现代，自从我进入管理层，在大多数俱乐部这是球队共同的努力。我们有球探系统，董事会和我本人。”
“我可以提出很多建议，我们将一起努力。我将推荐那些能提高我们的球员，他们能适应我们的风格和我们想要的方式。我希望来到这里的人都想赢球，想成为切尔西的一员。”
阿克是一名被广泛认为会回到切尔西的球员，这位24岁的球员在2017年被卖到伯恩茅斯之前曾在蓝军学院效力。
切尔西确实在阿克的交易中加入了一个回购条款，尽管这可能会把一名备受推崇的后卫带回斯坦福桥，但兰帕德拒绝称这是一个“聪明的”举动。
“我不知道它有多聪明。事实就是这样。”兰帕德说：“我认为内森来到了这里，当他去伯恩茅斯踢常规的足球时，我认为他做得非常好。他在英超联赛中已经证明了自己是一个非常好的后卫。”
兰帕德的球队将于周六在斯坦福桥迎战阿克所在的伯恩茅斯。