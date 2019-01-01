一月冬窗给我3亿？穆里尼奥：我不需要任何补强

葡萄牙人坚持没有必要在冬季转会期间补强他现有的阵容。

在一月的转会窗口开启前，热刺主帅穆里尼奥说他的球队不需要变动。

自从来到伦敦，穆里尼奥见证了球队的复苏，带领热刺球员在七场比赛中取得五场胜利，包括五场英超联赛中的四场胜利。

这样的成绩与他们在赛季初波切蒂诺的治下糟糕的状态形成了鲜明的对比，上赛季，热刺在欧冠联赛中获得亚军，但穆里尼奥再次发挥出了球队的最佳水平。

因此，葡萄牙人预测前方会有一个安静的转会窗口——他对此相当满意。

“我很放松，因为我得到了我所期待的俱乐部。”他告诉天空体育。

“我预计会有人说，利维说不打算花很多钱，人们接着会问我是否感到不安。”

“这会让我心烦吗？不。我早就知道，他已经告诉我了！一切都很清楚，俱乐部的计划里没有秘密，这让我很开心。”

“我不喜欢在俱乐部里被事情吓到。这里没有惊吓。”

“我更愿意在明年1月拿到3亿英镑吗？我不想。一月份我不需要球员。”

这位前切尔西主帅将于周日在托特纳姆热刺球场迎战蓝军，后者在过去的五场比赛中输掉了四场，而且似乎在走下坡路。

“和切尔西比赛从来都不是一个好时机，”他坚持说。“事实是我们曾差了12分——冠军联赛几乎是海市蜃楼，它是如此，如此遥远——现在的差距是3分。”

“如果我们能赢球，并迅速将比分差距从12分缩小到0分，那将是令人惊讶的，但这总是很难。”

在最后一场比赛中，热刺2-1战胜狼队，维尔通亨在伤停补时阶段攻入制胜一球。

在一月的转会窗口打开之前，热刺将有主场对阵蓝军和布莱顿的比赛，然后他们将在12月28日做客诺维奇。

元旦那天，他们将客场前往挑战南安普顿。