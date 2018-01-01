一日游打动大巴黎小将 罗杰斯盼维阿光芒更胜其父

这位美国国脚已经决定在冬窗开始后租借凯尔特人，在下半赛季征战苏超联赛。

凯尔特人主帅罗杰斯透露，大巴黎边翼小维阿曾在本月初亲身感受了苏超豪门的具体情况。

18岁的小维阿已经确认他将在冬窗离开王子公园球场，租借前往苏超豪门凯尔特人。

这位美国国家在本赛季各项赛事中仅为大巴黎出场3次，在8月份之后甚至无缘比赛日名单。

除了凯尔特人，法甲的斯特拉斯堡和亚眠都曾考虑将这位小将招致麾下。不过，罗杰斯在本月初邀请小维阿参观了俱乐部的训练基地，最终将将门虎子的租借事宜敲定。

罗杰斯告诉媒体：“大巴黎允许我们与小维阿接触，他和他的代理人一起来到俱乐部。”

“他在这里度过了愉快的一天。我们和大巴黎关系不错，所以是球员本人过来的。”

“事后他给我发了一条很有爱的信息，感谢了每一个人并且告诉我他很享受这一切，所以我们静观其变。”

“显然他们很希望小维阿能够租借出去积累经验，他是个好孩子，也很有能力。”

“有很多因素将他带到这里，俱乐部，球迷，比赛强度，压力，风格，以及他熟悉的人。”

“也有很多商业因素最终促成了这一决定。”

小维阿的父亲曾是1995年的金球奖获得者，罗杰斯也希望，这位著名球星的经验可以帮助凯尔特新援。

“我跟他说过，我们必须像对待瑞安-克里斯提那样。我之前就说过，当我来到这里时，瑞恩是查理克里斯蒂的儿子，而现在查理是瑞安克里斯蒂的父亲。”

“所以我们的任务就是让乔治-维阿成为小维阿的父亲。”