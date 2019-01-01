一无是处 博格巴致歉：我们辜负了所有人

博格巴承认，他和队友们在曼联0-4不敌埃弗顿的比赛中的表现不可接受，在比赛中的呈现出的比赛态度对曼联俱乐部和球迷们都毫无尊重可言。

北京时间4月23日，曼联中场博格巴在近期的状态受到口诛笔伐，在周末英超联赛中，曼联客场0-4惨败埃弗顿，这位法国中场更是被推到风口浪尖。不仅仅是博格巴，曼联整支球队的表现都受到了尖锐的批评。

曼联将在北京时间周四凌晨主场迎战曼城，博格巴表示球队的精神状态必须有所改变。

“包括我自己在内，我们全队踢球的方式，我们的表现，都毫无尊重。我们辜负了自己，辜负了俱乐部，更辜负了球迷们，”博格巴接受天空体育采访时表示。

“一切都出了问题，但最重要的是我们在比赛中呈现的精神状态，必须有所改变。”

博格巴同时透露，在比赛结束后，主帅索尔斯克亚和教练组成员在更衣室内对球员们进行了批评。

“比赛结束后，我们在更衣室里请教练讲话，请工作团队发言，他们所讲的都是事实。他们认为比赛中所发生的事情对我们自己都毫无尊重可言。”

“我们的表现不尊重队友、不尊重幕后的工作团队、不尊重那些辛苦的球衣装备人员、不尊重所有人。”

“我希望能够对球迷们说些什么，我也知道无论说什么都不足以表达歉意，球迷们都希望我们能做出回应，现在唯一能向他们表达歉意的方式就是在比赛中全力以赴。”

在比赛结束后，博格巴并没有向远道而来的曼联球迷致歉，而是迅速返回了球员通道，他的这一行为也受到了球迷们的批评。

博格巴补充说：“我们不希望因为一些肢体语言就被认定为我们配不上这身球衣。我们必须努力工作，必须为这件球衣流尽汗水，必须付出一切。我们是曼联，我们必须要赢得冠军奖杯。我们连续两年没有拿到任何奖杯了，如果我们再进不了前四，这无疑会是一个令人失望的赛季。对这家俱乐部来说，这完全不可以接受。”