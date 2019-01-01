一无是处 博格巴致歉：我们辜负了所有人
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(C)Getty Images
北京时间4月23日，曼联中场博格巴在近期的状态受到口诛笔伐，在周末英超联赛中，曼联客场0-4惨败埃弗顿，这位法国中场更是被推到风口浪尖。不仅仅是博格巴，曼联整支球队的表现都受到了尖锐的批评。
曼联将在北京时间周四凌晨主场迎战曼城，博格巴表示球队的精神状态必须有所改变。
“包括我自己在内，我们全队踢球的方式，我们的表现，都毫无尊重。我们辜负了自己，辜负了俱乐部，更辜负了球迷们，”博格巴接受天空体育采访时表示。
“一切都出了问题，但最重要的是我们在比赛中呈现的精神状态，必须有所改变。”
博格巴同时透露，在比赛结束后，主帅索尔斯克亚和教练组成员在更衣室内对球员们进行了批评。
“比赛结束后，我们在更衣室里请教练讲话，请工作团队发言，他们所讲的都是事实。他们认为比赛中所发生的事情对我们自己都毫无尊重可言。”
“我们的表现不尊重队友、不尊重幕后的工作团队、不尊重那些辛苦的球衣装备人员、不尊重所有人。”
“我希望能够对球迷们说些什么，我也知道无论说什么都不足以表达歉意，球迷们都希望我们能做出回应，现在唯一能向他们表达歉意的方式就是在比赛中全力以赴。”
在比赛结束后，博格巴并没有向远道而来的曼联球迷致歉，而是迅速返回了球员通道，他的这一行为也受到了球迷们的批评。
博格巴补充说：“我们不希望因为一些肢体语言就被认定为我们配不上这身球衣。我们必须努力工作，必须为这件球衣流尽汗水，必须付出一切。我们是曼联，我们必须要赢得冠军奖杯。我们连续两年没有拿到任何奖杯了，如果我们再进不了前四，这无疑会是一个令人失望的赛季。对这家俱乐部来说，这完全不可以接受。”