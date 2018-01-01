一无所获 穆帅批评轮换球员没表现没结果

曼联在欧冠小组赛最后一轮中客场1比2不敌瓦伦西亚，主帅穆里尼奥在赛后认为球员们的表现并没有给他带来惊喜，并且也没有从这次比赛中得到任何有利的经验。

北京时间12月13日凌晨，曼联在欧冠小组赛最后一轮中客场挑战瓦伦西亚，他们最终1比2落败。由于同时开球的同组另一场较量中，尤文图斯在客场爆冷输给瑞士伯尔尼年轻人，曼联错过了以H组头名晋级淘汰赛的机会，最终还是以第二名身份进入欧冠16强。

曼联将在本周末的英超联赛中客场挑战利物浦，因此穆里尼奥在本场比赛中做出8名球员调整，博格巴重新回到了首发。

但是在比赛结束后，穆里尼奥说：“我根本没从这场比赛中得到任何东西，无论是表现和结果都没有给我带来任何意外。”

曼联在八分之一决赛中可能面临的对手有巴萨、多特蒙德、巴黎圣日耳曼、波尔图、皇马和拜仁。

如果他们以小组第一晋级16强，淘汰赛第一轮中可能面临的对手则是马竞、罗马、沙尔克04、阿贾克斯和里昂。

“我认为能够从这个小组晋级淘汰赛就是一种成功，小组第二也不是失败，”穆里尼奥补充说。

“比赛开始之前，我告诉球员们如果我们和尤文图斯都取得胜利，那是我们分内之事；如果尤文没赢我们也没赢，那我们只能责怪自己。”

“16强队伍中除去几支明显出色的球队，其他球队的实力都大致相当，无论我们的抽签对手是谁，并没有什么太大区别。”

“尽管有些球队是小组第二名，但他们也是那些成为小组第一的球队不愿意交战的对手。”