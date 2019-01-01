一战封神 卡拉格：我房子都能给阿德里安

如果这位新红军门将想在默西塞德郡寻找一所房子，他可以在超级杯之后免费得到一位传奇的住所。

利物浦球星卡拉格开玩笑说，阿德里安在欧冠超级杯对阵切尔西的比赛中表现出色，他可以免费得到自己的房子。

在周三加时赛结束后，英超两大豪门在伊斯坦布尔战成2-2，在点球大战中，阿德里安扑出亚伯拉罕的点球，为克洛普的球队赢得冠军。

这位门将在上赛季末离开西汉姆，直到8月5日才与利物浦签约，他代表受伤的阿利森完成了他的处子秀。

卡拉格在利物浦战胜诺维奇的首场比赛中透露，阿德里安曾参观过卡拉格打算在默西塞德郡出售的房子。

现在，如果西班牙人的状态继续下去，这位前英格兰国脚愿意以远低于要价的价格放弃。

“阿德里安可以***免费拥有这所房子!!””卡拉格如是说。

在接受英国电信体育频道的采访时，阿德里安微笑着说:“欢迎来到利物浦!我为球队感到高兴，为利物浦踢球，为球迷感到高兴。这是一场漫长的比赛，但最终对我们来说是一个美好的结束。”

主教练克洛普补充道:“他已经在更衣室里大声嚷嚷了。我不认为他在生活中赢得了很多，所以对他来说赢得比赛是件好事。他做出了一些令人难以置信的扑救，两名门将都做出了扑救，所以我真的为他感到高兴。”

德国人表现出了他对洛奇·巴尔博亚最好的印象，他大喊:“阿德里~安~”，然后又说:“就像洛奇一样。”