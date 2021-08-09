一心同行 拜仁云夏季行再次如期而至

这个夏天，拜仁在送走了金牌教练弗利克，迎来了少帅纳格尔斯曼的到来。由于疫情的影响，球队依然无法出国访问，于是和去年夏天一样，今年7月23日到8月1日，奥迪云夏季行再次如期而至。

2021-2022德甲新赛季的大幕将于北京时间本周六凌晨拉开，之前已经实现九连冠的头号豪门拜仁，依然是夺冠的头号热门。和过去不同的是，因为拜仁在上赛季拿到了德甲1963-64赛季创立以来的第30个冠军，本赛季主场球衣队徽上面将会从四颗星升级为五颗星。

这个夏天国际体坛异常热闹，先有欧洲杯大戏登场，意大利击败英格兰的决赛过去还不到三周，东京奥运会又吸引了全世界的目光。相比之下，俱乐部新赛季的备战往往会被人忽视。事实上这个夏天，拜仁在送走了金牌教练弗利克，迎来了少帅纳格尔斯曼的到来。由于疫情的影响，球队依然无法出国访问，于是和去年夏天一样，今年7月23日到8月1日，奥迪云夏季行再次如期而至。

云夏季行的内容依然精彩纷呈，以一心同行（Together we move）作为口号。拜仁球星们分成红黑两队，分别由诺伊尔和莱万领衔，完成了包括点球射门、桌上足球、丢沙包等在内的五大挑战。门将乌尔赖希和名宿埃尔伯参与制作了健康美食节目，美国后卫理查兹亲自示范进行了健身网课，号召大家在疫情阶段锻炼身体。

虽然和中国远离数千公里，但是此次拜仁云夏季行依然为中国球迷量身定做了大量内容。三场拜仁热身赛在微博和抖音端的直播，累积观看人数超过百万，考虑到奥运会的因素，这是相当不错的成绩。俱乐部董事会主席卡恩、俱乐部主席海纳、负责国际化与战略事务的董事瓦克以及亚太区总裁鲁文·卡斯帕，都单独接受了只有中国媒体参加的采访。8名中国球迷在线上用英语群访罗卡，请他在谈论加盟拜仁感受，展望新赛季前景的同时，还特意提到不少当初和武磊搭档的故事。

最大的亮点则来自于两次拜仁当家球星和中国明星之间的互动，著名拜仁球迷田震和曾经在拜仁女足效力过的王飞，一起和诺伊尔聊天。作为拜仁和德国队双料队长，诺伊尔不仅爆料球队里的歌神究竟是谁，而且还亲自示范唱起了那首Forever Number One的拜仁歌曲。另一个惊喜则是来自颇有中文天赋的穆勒和深受观众喜爱的相声演员阎鹤祥之间“梦幻联动”，穆勒为阎鹤祥曾经骑摩托车前往欧洲的经历赞叹不已，阎鹤祥则带着穆勒完成了又一次高难度的中文挑战，穆勒在唱出了太平歌词《白蛇传》的前两句后，也完成了说学逗唱的“大满贯”。

除此之外，首届拜仁慕尼黑全国球迷赛还在拜仁青岛足校成功举办，在确保安全防疫的前提下，百余名拜仁球迷分成十支球队展开为期两天的争夺。拜仁的青训教练还为三十多个孩子举行了两次青训体验课。之前计划的拜仁慕尼黑足球嘉年华，则因为疫情延期举行，确保大家的健康安全，始终会被放在最重要的位置。