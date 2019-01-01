一心二用战绩糟糕 孔帕尼离开球队帅位

在前四场比赛中只拿了两分之后，比利时球队已经解除了这位前曼城球员在比赛日的教练职务。

文森特·孔帕尼在安德莱赫特的球员兼教练生涯经历了糟糕的开局后，教练的职责将会在比赛日比接替。

今年5月，孔帕尼结束了与曼城长达11年的宾主关系。此前，孔帕尼作为队长带领球队在英格兰国内取得了史无前例的三冠王战绩。

这位33岁的比利时中卫选择回到他儿时的俱乐部担任球员兼教练，但一个令人期待的童话故事并没有开始，安德莱赫特在比利时甲级联赛中排名倒数第四，四场比赛只得两分。

一线队教练西蒙·戴维斯——前曼城青训学院院长——现在将成为安德莱赫特的主帅，孔帕尼将担任队长。

“作为球员和工作人员，我们正在努力寻找比某些球员更适合这个体系的球员。总会有变化，尤其是在开始的时候。”戴维斯在新闻发布会上说：“我们正在这里尝试一个新项目。这不会在一夜之间发生。这是足球俱乐部的一种新打法。我们需要一些稳定，而其中一件马上就要改变的事情就是文森特将在下一场比赛中成为队长。他将带领球队，在比赛日全身心投入比赛。这是我们将要尝试的事情之一。我们在工作日工作得很好。文森特和俱乐部都有自己的愿景，我们都是员工。但重要的是他在比赛日是一名球员。如果文森特能够成为联盟中最好的球员，事实上他确实是，并且领导球场，我可以在其他方面承担责任，比如我们的比赛方式，如果我们在比赛中需要改变阵型，我将和球队的工作人员一起承担责任。我们正在了解彼此。这是一个新的和不同的情况。我们只知道我们会成功。这只是另一个步骤，也是更多地了解彼此。”

孔帕尼因类似瓜迪奥拉的比赛风格的承诺受到了批评，但戴维斯坚持安德莱赫特不会因为糟糕的成绩而偏离他们选择的道路。

“他太爱俱乐部了，他愿意为俱乐部付出一切。更重要的是，他将继续作为球员之一，成为领袖，专注于比赛日。”戴维斯补充道：“同样重要的是，我能在这方面提供帮助和帮助，这样我们就有了场上和场边的领袖。文森特可以专注在场上，而我可以专注于战术决策。更重要的是，我们确信这不是真的。我们想要成功，这是球迷应得的。”