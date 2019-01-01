一心一意为红魔 马塔不考虑回归西班牙

胡安·马塔没有考虑过回归西班牙，这位曼联中场坚称说他已经在英格兰安定下来。

胡安·马塔透露他已经在曼联安顿下来，并没有考虑过这个月回到西班牙。

这位曼联中场在2011年从西甲转会到英超加盟切尔西，2014年转会到老特拉福德。

马塔目前的合同将在赛季结束后到期，虽然他还没有同意曼联的续约合同，但他表示自己目前还没有考虑回到自己的祖国。

“我在英格兰待了很长时间，在那里我感觉很舒服，”马塔在接受《阿斯报》采访时说。

“我已经很好地适应了英超联赛和文化，但想念家人和朋友也是很自然的。”

“但说实话，我不知道我是否会在不久的将来回到西班牙，这不是我深思过的事情。”

“我在曼联效力，这是世界足坛最重要的俱乐部之一，这才是我在考虑的。”

在合同的最后六个月，马塔可以自由地与英格兰以外的球队讨论合同。

他是进入合同年的三名30岁以上的球员之一，他们的未来充满不确定性，阿什利·扬和安德·埃雷拉的合同也即将到期。

自从索尔斯克亚担任临时主教练以来，这位30岁的球员已经恢复了活力，他将在周日前往温布利挑战热刺的比赛中迎来考验。

索尔斯克亚作为曼联主帅还没有尝过失败的滋味，但是他面对的是毛里西奥·波切蒂诺的球队，他们正期待着一场胜利，以保持与联赛领头羊利物浦的距离。

曼联在迪拜进行了一周的训练，马塔和索尔斯克亚都希望这能给他们在这场重量级比赛中带来优势。