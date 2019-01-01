一年前豪掷库蒂尼奥 巴尔韦德：冬窗动作不保证

巴萨主帅不认为诺坎普在冬季转会窗上有太多动作，但是在这个阶段没有排除任何可能性。

巴尔韦德对关于巴塞罗那重新在冬季进入转会市场公开发表了看法，但他不认为诺坎普会在一月份有什么大动作。

去年这个时候，巴塞罗那正准备打开支票簿，完成两笔巨额交易。

已经转会至埃弗顿的米纳当时以1180万欧元（1100万英镑/1300万美元）加盟至球队，同时又以1.6亿欧元（1.43亿英镑/1.82亿美元）从利物浦签下库蒂尼奥。

巴塞罗那在2018年夏天再次引援，帮助他们重新回到了西甲联赛的榜首，而未来几周可能会有更多的新球员加入。

当被问及他的一月转会计划时，巴尔韦德告诉记者:“我们一直都在寻求进步，但我们必须看看是否有球员加入。”

“但是，原则上，我们对所拥有的一切感到满意，我关注的是我们所拥有的球员。”

巴萨希望在世界杯冠军后卫乌姆蒂蒂复出之后能够迅速提高球队的实力。

巴尔韦德说：“我们认为几周后他就可以开始和球队一起训练了，我们会看到事情有所进展。”

“我总是努力保持乐观，我希望看到事情有所进展，我认为他有积极的情感，我们拭目以待。”

目前，乌姆蒂蒂的缺阵已经被从瓦伦西亚租借得到的哥伦比亚中后卫穆里洛所弥补。

巴尔韦德就关于穆里洛首秀表示：“我们的想法是让穆里洛尽快上场，他了解这个联赛。”

“他必须上场比赛，我们希望看到他最好的一面。”

巴塞罗那将在周日对赫塔菲的比赛中重返西甲赛场。

他们将希望在这场比赛后继续保持领先三分的优势，巴尔韦德意识到可能会面临几个竞争对手争夺冠军。

马德里竞技是最接近他们的对手，塞维利亚和阿拉维斯排名也很高，而死敌皇家马德里虽然排名第五，但只落后7分。

巴尔韦德补充说:“我们仍然认为皇马是夺冠的有力竞争者。”

“有时候差距看起来很大，但其实并不大，只是两场半的比赛，我们把他们看作是我们的对手之一。”

“今年西甲联赛更加紧张，一切都更加紧张。但如果我们是第一就更好了。