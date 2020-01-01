一天一个说法 图赫尔再次对内马尔欧冠出场存疑

这位巴黎圣日耳曼前锋由于肋骨受伤已经错过了最近四场比赛，而且不能确定是否能参加欧冠比赛。

托马斯·图赫尔对内马尔能否在周二与多特蒙德的比赛中代表巴黎圣日耳曼出战表示怀疑。

这位巴西国脚因为在法甲战胜蒙彼利埃的比赛中肋骨受伤，已经错过了最近的四场比赛，但是他有望在周六法甲对阵亚眠的比赛中复出。

然而，内马尔错过了这场4-4的平局，而姆巴佩和其他球员也在本场比赛轮休，这表明巴黎圣日耳曼不想在这个世界上最昂贵的球员身上冒任何风险。

其他球队

这一点在周六得到了证实，当时图赫尔暗示内马尔很有可能在周中对阵多特蒙德的比赛中复出。

“我今天不能说。”当被Canal+问及这名本赛季18场比赛打进15球的前锋的状态时，他回答说：“我们只能等到明天的训练了。我们明天必须检查每个人。”

同时，他承认他发现周六的表现低于标准线，尽管他强调周中的比赛在他看来很重要。

“我们在比赛开始时注意力不够集中，就是这样。”他说：“这表明我们踢了21或22场比赛，但我们都很强大，很专注，但今天不是这样。”

“有原因。我们选择了缺席，我们把很多球员留在了家里。这很正常，这是欧冠决战之前的情况。正因为如此，我们在这场比赛中没有找到真正的心态。”

法甲领头羊将在周中对阵多特蒙德的比赛中失去受伤的阿卜杜·迪亚洛和科林·达格巴，同时他们还需要检查缺席周末比赛的金彭贝的身体状况。