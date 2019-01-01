“一场噩梦”——皮克：巴萨尚未走出利物浦的阴影

西甲冠军球队深受安菲尔德逆转的困扰，世界杯冠军后卫非常急切希望能从阴影中走出来 西甲冠军球队深受安菲尔德逆转的困扰，世界杯冠军后卫非常急切希望能从阴影中走出来

皮克承认巴萨在欧冠中对阵利物浦的半决赛被意外淘汰是一场彻底的噩梦，整个阵容现在还未曾恢复过来。

克洛普的球队在欧冠半决赛第一回合的比赛中在诺坎普遭遇了3-0的惨败，令巴萨距离决赛门票几乎只剩一步之遥，但第二回合并没有像巴萨想的那么顺利。

感谢奥里吉与维纳尔杜姆的力挽狂澜，红军在安菲尔德完成了4-0的惊天逆转。

巴塞罗那是连续第二年在洲际冠军杯中以非常耻辱的表现遭遇了淘汰，在2017-18赛季的半决赛中，他们几乎是在同样的情况下被罗马完全击溃。

在对阵利物浦两回合比赛中同时首发的皮克承认，这样的结果给了这支西甲冠军球队重创，他们需要相当的时间才能从失败中走出。

“要从情绪中完全走出是相当困难的，因为虽然已经有一段时间过去了，但我们仍然无法忘记这场惨败，这是一场会我们心中持续很久的失利。”他告诉《国家报》。

“但我们必须往前看了。现况非常艰难。球队看上去这些年几乎没有取得进展，而且阵容正在老化。

“但我们不能折磨自己。没错，这是我们最可怕的失利之一。但这就是竞技体育，你确实会时不时堕入低谷。

“这是一场噩梦，但你必须得提防着它的再次发生。

现在我们需要做的是明白为什么会发生这样的事，来帮助我们提高球队，因为我们希望再次举起欧冠冠军奖杯。”

巴尔韦德的球队并没有从对阵罗马的惨败中吸取教训，在上赛季他们同样在三球领先的情况下被意大利豪门淘汰。

巴萨从2015年开始就没有进入过欧冠决赛，皮克相信是在奥林匹克球场的经历影响了他们对阵红军的心态。

他甚至还暗讽利物浦将他们臭名昭著的舆论作用发挥得淋漓尽致，在这之前他早就知道安菲尔德球迷的疯狂。

“当那一切发生时，一切几乎全都失控了。”他补充道。

“我认为在心理层面上，我们有些球员被罗马上赛季的比赛所影响了，因为这场比赛距离现在还非常近。

“第一个进球来得措手不及，不知不觉你就会想起对阵罗马的惨剧。

“随后两个进球也来得非常迅速，这让比赛看起来和一年前的一模一样。虽然这只是心理作用，但也会影响竞技发挥。

“而且他们高位逼抢得非常紧张，安菲尔德也扮演了他的角色，使得我们无力还击。这些事有时是会发生的。那是非常痛苦的一天。”