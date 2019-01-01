一周错吃两张黄牌 索肖：詹姆斯绝对没有假摔！

这位威尔士小将在对阵狼队和水晶宫的比赛中看到了黄牌，他的教练担心他得到了一个不应有的名声。

在这位曼联边锋五天内第二次被出示黄牌后，索尔斯克亚表示丹尼尔·詹姆斯没有假摔。

这位21岁的球员在周六主场1比2输给水晶宫的比赛中吃到黄牌，而不到一周之前，他在1比1战平狼队的比赛中也因同样的犯规被出示黄牌。

比赛结果显示曼联本赛季良好的开局逐渐消退，但是索尔斯克亚并没有对詹姆斯有任何担忧的理由。这位21岁的球员在对阵水晶宫的比赛中攻入了一个看起来可以挽救比赛的进球，但帕特里克·范·安霍尔特在补时阶段攻入致胜球。

索尔斯克亚在赛后说：“我百分之百的确定詹姆斯和他们的球员之间有过接触。”

“当与他有接触后，现在他得到了两张黄牌。我不得不说这是非常不公平和不幸的，两张黄牌都不应该被出示。”

索尔斯克亚意识到一周内的两张牌将会引起对手球迷的不满，更确切地说，将会引起裁判的特别注意。

但是挪威人坚持认为詹姆斯的摔倒仅仅是他的速度太快的结果，而不存在任何欺骗的欲望。

他补充说道：“我认为他会得到一个标签吗?”是的，我认为会。这就是我在这里提出这个问题的原因。”

“他不是那种球员。他一直跑得那么快，如果你看录像，今天和狼队的比赛都有接触。”

“他真是个诚实的孩子。他会站起来，奔跑，和别人较量。有时候，他会被踢到，有时候，以这样的速度，轻微的触碰或轻推就足以让他摔倒。”

詹姆斯在曼联有一个良不错的开始，迄今为止他参加了三场英超比赛，其中两场都收获了进球。

他干净利落的进球终结首轮4比0大胜切尔西的比赛，并在周六对阵水晶宫的比赛中攻入一球，不过他也很伤心，因为他的第二个进球没有任何价值。

离本赛季第一个国际比赛日还有一场比赛，曼联将在下周末做客南安普顿，他们希望能回到正轨。哈森赫特尔的球队在周六2比0战胜布莱顿的比赛中拿到了本赛季的第一分。