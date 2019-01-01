一名切尔西球迷因种族歧视孙兴慜被警方逮捕

在吕迪格抱怨他在周日的比赛中受到种族主义辱骂后，俱乐部表示他们已经将调查结果告知了警方。

托特纳姆热刺发表了一份声明，承诺任何在托特纳姆热刺球场被发现有种族歧视行为的人都将被终身禁赛，并表示他们正在“彻底调查”在周日对阵切尔西的比赛中安东尼奥·吕迪格可能受到的虐待。

这名德国国脚抱怨说，在孙兴慜被罚下场后，他受到了种族主义的辱骂和手势。

两队的球员以及电视和广播上的评论员都谴责了这一事件。

伦敦警察厅还证实，周日，一名切尔西球迷在犯下严重的种族公共秩序罪后被驱逐出体育场。

热刺的韩国边锋孙兴慜并没有听到辱骂的声音，他被认为是攻击的目标，切尔西的支持者已经向球场当局报告了这个人。

今天托特纳姆的声明详细说明了他们收集证据并与警方分享的步骤，但强调调查仍在进行中。

“在昨天对阵切尔西的比赛中，安东尼奥·吕迪格称在南看台上听到了一个人的种族主义辱骂。我们能够通过摄像机跟踪每一个球迷，并花了很多时间来查看闭路电视的画面。

“我们已经邀请了一些唇语读者来研究这段视频，并联系了切尔西，希望从他们的球员那里得到更多的信息。我们还听取了当时在场的其他各方的发言。

“警方将与我们一起审查我们的证据。请放心，我们将全力调查此事。这个俱乐部在我们所有社区的反种族主义工作中有着令人自豪的记录，我们决心确保进行彻底的调查。

“任何被发现有罪的球迷将被终身禁赛。然而，在这个时候，我们应该指出，我们的发现是不确定的，并要求在事实确定之前保留意见。”

尽管体育场里有很多公告警告说可能会有虐待行为，但为什么比赛仍被允许继续进行，外界对此有些困惑。

热刺俱乐部表示，混乱源于安东尼·泰勒误用了英超的种族主义条例。

“在协议方面——当事件被告知给裁判安东尼·泰勒时，他决定呼吁实施欧足联协议的第一阶段，而不是英超协议——并要求发表声明，同时要求发表进一步的声明，这造成了一个误解，即任何问题正在发生。”

“英超联赛的规定不同于欧足联的规定，它不要求宣布，而是要求每个人都得到安全的处理。首先是球队。”

“我们已经要求英超联赛澄清对所有利益相关者使用这些协议的立场。”