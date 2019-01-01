一千万莫里斯 名宿呼吁枪手在转会市场刮彩票

杰里米·阿利亚迭雷相信另一场对洛里昂的突袭将会给枪手带来丰厚的回报，这名21岁的前锋已经进入了枪手的视线。

阿森纳被要求在洛里昂前锋克劳德-莫里斯身上“赌一把”，杰里米·阿利亚迭雷认为21岁的阿莱克斯·克劳德莫里斯值得以1000万英镑(1300万美元)的价格加入枪手。

北伦敦的那些人过去曾在熟悉的转会道路上享受过成功。

早在2010年，科斯切尔尼就从洛里昂转会而来，他已经为枪手出场超过350次，并成为了俱乐部的队长。

随后，在2018年夏天，20岁的中场球员贡多齐也做出了类似的举动，他很快在北伦敦安顿下来，赢得了很多喝彩。

阿森纳很有可能在目前的转会窗口中重新瞄准法国市场，引进另一名有潜力的球员，枪手是与克劳德-莫里斯联系在一起的几家俱乐部之一。

在谈到这位上赛季在法甲联赛中打进14粒进球的前锋时，阿利亚迭雷表示：“就我们所谈论的价格而言，我认为他会成功的。在其他球队还没有准备好的时候，现在就赌一把。”

他说:“过去几年市场太疯狂了。如果你想要顶级的国际大牌球员，不会低于4000万。”

“如果他们只有4500万英镑可以花，那你就得换一种方式来引援，可能需要去到年轻一点的球队，签下乙级联赛的球员。但他是个很好的球员，有很好的素质。”

“在阿森纳这样一个给年轻球员机会的俱乐部，这对他来说是一个很好的开端。”

职业生涯在阿森纳开始，并在洛里昂结束的阿利亚迭雷相信克劳德-莫里斯所具备的实力能在英超获得成功。

他补充道:“我记得作为一个技术出众的球员，他的出脚相当的快。”

“从技术上讲，他很了不起。唯一的问题是，他还年轻，需要做出正确的决定，在你需要传球的时候传球。我在那里的时候，他一直在过人。但他是一个非常敏锐，技术娴熟的球员。”

“他并不总是像洛里昂喜欢的那样踢球——传球，跑动。他喜欢带球从每个人身边过人。他有很多特质，是一个非常优秀的年轻球员，但是他还有很多需要学习。”

“他很轻，很瘦，我想知道如果他来英国是否需要一点适应时间。但别误会我的意思，他很有潜力。”

“在英超比赛中，你不需要高大强壮，但你必须能够经得起挑衅和铲球。”