“一切顺利” 贝克汉姆的迈阿密国际雄心满满

小贝的球队要到2020年才开始正式比赛，但是迈阿密国际的体育总监已经在他们的处子赛季前满口承诺

迈阿密国际计划在明年大步迈进美国职业足球大联盟。

尽管还未组建好队伍，俱乐部已多次成为头条新闻。这还得部分归功于包括前曼联/皇马巨星大卫·贝克汉姆在内的股东团体，另一部分原因在于该球队制定计划的争议。

MLS在将球队引进迈阿密时遇到了许多挑战，尤其是球队应该在哪里进行比赛。随着这些问题远去，建队工作现在已经开展，俱乐部在第一年就有很多雄心壮志。

“我们第一年将有三名指定球员，”体育总监Paul McDonough告诉MLSsoccer.com。“这是一个持续的过程，我们和球员正在交谈之中。我们已经召开了一些会议，试着弄清楚我们是否彼此适合。一切都进展顺利。“

球队一直与顶级球星的名字联系在一起，像梅西、C罗、格列兹曼和博格巴等等，都在俱乐部的潜在签约中被提及。

梦想这些巨星可能是可笑的，但球队有一个愿意花钱的董事会。加上贝克汉姆的商业价值，以迈阿密为基地，这些球员的名字被放在桌面上讨论，也不足为奇。

“这对我们来说并不奇怪，我们了解我们的股东——他们的雄心壮志——以及我们所居住的城市，对于球员而言，是很具有吸引力的。”McDonough解释道。

“我们要做的就是挨着打电话去询问，以确定是否能成。”

距离新赛季只有一年的时间，迈阿密还没有签下一名教练或一名球员。

但是俱乐部有一个愿景。McDonough表示，迈阿密将努力引进符合愿景的球员，然后再决定谁将成为俱乐部的第一任教练。

“我们将尽力在俱乐部愿景的基础上建立团队，然后我们将尝试选择一个与之相符的教练，”McDonough谈到建设过程，“贝克汉姆和我讨论过俱乐部应该成为什么样，球队该如何打造。希望我们能找到符合我们理念的球员和教练。“

McDonough还暗示，在不久的将来可能会宣布一笔重大签约，不过俱乐部的目标仍然是个谜。

“我们肯定会在夏天签下球员，”他说。

“我想让它成为一个惊喜。”