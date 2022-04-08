“一切都会很完美”——布鲁马期待范尼执教埃因霍温

埃因霍温边锋布鲁马告诉够力足球，他很期待看到范尼斯特鲁伊下赛季在俱乐部担任主教练时能取得什么成就。

埃因霍温最近宣布，这位前曼联、皇家马德里前锋和荷兰国脚将在下赛季正式执教球队。

范尼斯特鲁伊是他那一代人中最优秀的前锋之一，在被伤病打乱的职业生涯中，他打进了300多个球，而埃因霍温将是他的第一份一线队主教练工作。

45岁的范尼此前曾在荷兰国家队担任埃德沃卡特的助手，最近一段时间他则在埃因霍温青年队工作，对于这位荷兰传奇，布鲁马听到了很多赞美之声。

他告诉够力足球：“下赛季我们可以有好的表现，因为对范尼、球队和每一个人来说，一切都会是完美的。”

“这是最重要的事情，我想要他取得最好的成绩，因为我喜欢他，他是一个非常出色的人，也是一个很棒的教练。”

埃因霍温目前在荷甲积分榜上落后榜首的阿贾克斯4分，球队目前已经打造出一套优秀的阵容。

布鲁马盛赞了队中的英格兰U21国脚诺尼-马杜克，后者离开热刺前往荷兰发展自己的生涯。

布鲁马说道：“我希望他保持这个水平，继续更努力地工作，因为他拥有一切。”

“我和他有很好的默契，我希望他一切顺利，当他开心的时候，他的表现最好，我们都是来帮助他的。”

主帅罗杰-施密特将在本赛季结束后离开埃因霍温，球队接下来将在荷兰杯决赛中迎战阿贾克斯，他们有望赢得自2018年来的首座冠军。

布鲁马说道：“阿贾克斯是一支出色的球队，每个人都知道这一点，本赛季我们已经三次与他们交手，所以我们知道这场比赛会很困难。”

谈及和莱斯特城的欧会杯比赛，布鲁马表示：“莱斯特城有很多好球员，是一支出色球队，踢荷甲球队和踢英超球队是两回事。”

“这会很困难，但我相信我的球队，我相信教练，我相信一切会是积极的。”