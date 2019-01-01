一切就绪 科瓦奇确认佩里西奇加盟在即

拜仁主教练在周一战胜科特布斯后被问及这位国米球星的情况。

尼科·科瓦奇透露，伊万·佩里西奇在接受了德甲冠军的体检后，准备加盟拜仁慕尼黑。

随着孔蒂的到来，佩里西奇被传将离开意甲球队国米，克罗地亚国脚周一在慕尼黑接受了体检。

这名前多特蒙德和沃尔夫斯堡边锋预计将与拜仁签订一份为期一个赛季的租借合同，其中包括永久转会的选项。

当被问及佩里西奇的情况时，拜仁主教练科瓦奇在周一3-1战胜科特布斯后对记者说:“他(伊万·佩里西奇)今天接受了体检。如果一切顺利，最后一份文件(与国际米兰)来回传送，那么他将成为我们的球员之一。”

随着里贝里和罗本在2018-19赛季末的离开，科瓦奇一直在寻找更多的增援。拜仁希望在曼城球星前十字韧带受伤前签下德国国脚勒罗伊·萨内。

“除了我们的转会，还有其他俱乐部购买球员。在某种程度上，我不喜欢把这些球员放在第二或第三类球员的位置上。”科瓦奇说：“我们应该尊重他们每一个人。这就是我们所代表的，也是我所代表的。这也是我对其他人的期望。因为批评别人总是很容易的。首先你不能得到这个球员，然后你不能得到另一个，然后你有一个X, Y或Z的解决方案。我觉得这样不好。这是我个人的看法。也许有些人和我有同样的看法。”