一位足球记者的记录 新冠疫情下的意大利真实生活

作为全球日益严重的冠状病毒危机的中心，意大利的死亡人数创下了纪录，医疗体系也已经不堪重负。

忧心忡忡的朋友、家人和同事一直在问我，在意大利被封锁的生活到底是什么样的。我只能给出一个简短但诚实的回答，相当令人沮丧。

周四遛狗的时候我被宪兵队拦下(至少我觉得是周四)，这是我一周中最开心的事情。

当警官走近时，我一只手拎着一小袋狗屎，另一只手拿着一条皮带，可他还是开口问道:“你在这儿干什么？”

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我非常想这样回答，“看起来你不打高尔夫。”但一转念，我并没有这样说，毕竟，他可能并不是《谋杀绿脚趾》和督爷的粉丝。（译者注：这个梗出自科恩兄弟的电影谋杀绿脚趾 The Big Lebowski，这里的意思是没什么能阻止我遛狗。）

不过，他是个足球迷，和大多数意大利人一样。因此，当他得知我是一位足球记者之后，就只审问了我五分钟，其中甚至包括了意甲什么时候能重新开始之类的问题。

如果不是因为我们都热爱着足球，我强烈怀疑他会因为我没有外出所必需的许可证而对我进行罚款。

事实上，在我们的对话中，我还刻意去迎合了他的观点，那就是如果“驼背队（译者注：原文是hunchbacks，指的是尤文图斯，这个词在意大利代表幸运的意思，但这里是在嘲讽老妇人长期得到官方与裁判的特殊照顾，带有一定的攻击性。）”那将是“可耻的”。由于我们有着“类似”的观点，所以他允许我和我的狗继续我们未竟的“事业”。

尽管如此，我依旧被警告说我应该缩短我的散步时间。我的小狗喜欢的那个垃圾场距离我和女友在博洛尼亚市中心合租的公寓只有400米的距离，但这位警官依旧认为这段距离太长了。从现在开始，我们看起来只能绕路而行了。

过去一周，由于意大利新型冠状病毒的感染病例持续增加，政府对封城政策的执行明显更为严格了，这是正确的决定。

两位来自中国的抗疫医疗专家组成员直言不讳地对意大利特别是米兰市的封锁情况进行了尖锐的批评，他们表示封锁令或者说管控令只在罗马得到了较好的执行，而作为意大利国内疫情最严重的城市——米兰，许多人还在无视指令在非必要情况下的遛狗、购物、工作甚至是聚会。

就在上周二，你还可以看到很多人在博洛尼亚的街道上奔跑。不，不是你想的那样，他们并不是为了去超市抢购卫生纸，实际上，截至目前，意大利并没有发生过这种大批量抢购卫生纸的事件。

和米兰相似的故事也发生在了贝加莫，这个在新型冠状病毒爆发中受灾最严重的城市之一。亚特兰大队长帕普·戈麦斯近日针对这一公然漠视他人身体健康的行为发出了自己的批评声音，很显然，他也是被此类行为激怒的公众人物之一。

这位阿根廷人在Instagram上写道:“我奉劝所有那些仍想出去跑步的人，或者是那些假装要去跑步的人，呆在家里。你们真得够了,够了,够了！”

“每天早上我们醒来都会听到坏消息。很多人在死去，你难道不知道吗？每个人都应该呆在家里！没有人应该出去。”

如果你足够幸运，生活在一个还没有被这一病毒全方面打击到的国家，你可能会这样想，“戈麦斯懂什么？他只是个足球运动员而已。”

是的，你说的没错，足球运动员并不是这方面的专家，但是，与美国总统和英国首相相比，许多的非专家人士，似乎已经对疫情形势的严重性有了更深刻的认识。

有些人可能已经“受够了专家”，但值得赞扬的是，戈麦斯正在听取医生和科学家的意见，至于原因，再容易理解不过了。

2月19日，在圣西罗球场举行的欧冠16强首回合的比赛中，亚特兰大以4-1的比分轻松击败了瓦伦西亚，这位经验丰富的前锋是那场比赛发挥最闪耀的球星之一。

那个夜晚，4万多人从贝加莫市涌入了米兰，在球队取得历史性胜利的过程中发挥了关键作用。

即使是我这样一位“不偏不倚”的记者(在谈到亚特兰大所谱写的童话故事时，真得很难做到不偏不倚)，能出席本应被视为俱乐部历史上最伟大的夜晚之一的活动同样是一种荣幸。

然而现在，在一个多月以后，它则被人们称为“欢乐创造悲剧”之夜。

本周四，免疫学家弗朗切斯科·勒福柯在接受《罗马体育报》采访时表示：“病毒的扩散可能存在主要的触发点和催化剂，亚特兰大踢瓦伦西亚的比赛很有可能就是其中之一。”

“当时有成千上万的球迷聚集在一起，他们彼此之间只相隔了几厘米，在见证球队赢球后，他们又是拥抱又是狂吼，这些举动都有利于病毒传播和扩散。”

“事后看来，这么多人聚集在一起踢球和看球是一件疯狂的事情，但当时的情况还不够明朗，放到现在，这一切简直不可想象。”

意大利在处理疫情的早期确实犯了很多错误，现在正在为此付出可怕的代价。但更令人担忧的是，许多国家还没有从这些错误中吸取任何教训。

就在上周，来自英国和爱尔兰各个地区的25万人参加了切尔滕纳姆赛马节，还有近5.3万人出现在安菲尔德，观看了利物浦与马竞的欧冠16强淘汰赛第二回合的比赛。

当然，人们有一种可以理解的愿望，那就是试图限制疫情对每个国家经济造成的损害，以保护人们谋生的能力。然而，从目前的情况来看，很明显，每个人都需要变得更聪明，努力去适应这样的困难时期，去拯救他们能够拯救的东西。

我有一个居住在博洛尼亚的朋友，他经营的语言学校现在面临着破产的风险。受到疫情和封城的影响，他们每周都会损失约8000欧元，但现在，他们开始把大量预算投入到另一个项目中，那就是让人们能够在网上继续自己还没有完成的那部分课程。上面的数字听起来可能并不多，但他确实在尝试，竭尽全力将学校维持下去，努力去给自己的员工发放工资。

这就是复杂疫情中简单而积极的一面，我们可以看到许多意大利人在竭尽所能地互相帮助，互相照顾。

我想对那些在封城消息即将被公布时仓惶逃离伦巴第地区的人说，你们“促进”了病毒向南部传播，你们让原本就已经人满为患的医院和医疗机构更加不堪重负，也让其他人的生命受到了威胁。

不过，这样的人毕竟只是极少数，更多的人选择了待在家里，并想方设法地去提振精神，比如在阳台上唱歌，在窗户上悬挂意大利国旗，将孩子的画钉在门上，开始一场电影马拉松以及观看一些不怎么主流联赛的比赛，他们试图用这样的方式来缓解目前的可怕状况。

当然，这一切并不好笑，新型冠状病毒疫情对全世界数百万人而言都是一个现实而明显的危险，我们不能去低估它。他确实在影响着我们所有人，所以，请认真听取世界卫生组织的说法吧，听听医生和专家的意见，听听戈麦斯的呼吁，听听葛罗莉亚·盖罗的那首将彻底洗手重新演绎的歌曲《I will survive》。

经常洗手，保持安全距离，只在必要的情况下才出门，尽你所能去保持和帮助别人保持积极乐观的态度。

每次遛狗的时候，我们都会经过一扇公寓楼的门，门上装饰着孩子们画的彩虹，下面写着“一切都会好起来的”(Andra tutto bene)。

孩子们连续几周一直被关在家里一定很难受，但也许对他们的父母而言，这一切更为艰难！

对于那些无法和伴侣住在一起的人来说，这一定是难以忍受的。我认识一对夫妇，他们会在同一时间去杂货店购物，只是为了能看到对方，即使只是很短的一段时间。更令人感觉痛苦的是，即使见面，他们也必须保持一米的距离。

尽管我们面对着重重的困难，但当你看到人们是如何应对和适应这一切时，你又会感到振奋。它让你相信，当这一切都结束时，也许我们会更加珍惜生活中那些实际上很重要的小事：一个抚摸、一个拥抱，又或是一个亲吻。

说实话，每次看到门上那个孩子的画，我都会有些忍俊不禁，我非常感激这个事实。也许你会嘲笑我的心态，但请相信我，虽然我不知道现在你那里是什么样子，但在我现在的生活中，并没有太多东西能够让我轻松和发笑。

被封锁的生活到底是怎样的？

几乎所有的地方都关门了：酒吧、夜店、健身房、公园、球场和操场。

你只能整天呆在家里，你不能去见你的朋友，你不能去见你的家人，你只能不停地担心你的父母。

除此之外，每天晚上6点，意大利政府都会公布由新型冠状病毒引起的新病例和死亡人数。

你会心怀一线希望，祈祷数字会有所下降，哪怕只是一丁点。

你希望能看到封锁正在起作用的迹象，糟糕的状况正得到改善，一切都会好起来。

不过，当你发现另一个你不忍看到的记录被打破时，你的心会下沉，那么多人离开人世了。

这就是残酷的事实，事情在好转之前只会变得更糟。

我们不知道什么时候会结束。

我们不知道当这一切结束后，我们是否还有工作。

我们不知道我们是否还能再次拥抱我们所爱的人。

我们甚至不知道自己能否活下来……

我真的很后悔没有在我有机会的时候跟那位警官提到勒博斯基。