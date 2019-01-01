一传一射是真香 克洛普从未怀疑纳比·凯塔

这名来自几内亚的球员在对阵伯恩茅斯的比赛中攻入一球并助攻一次，帮助利物浦继续领跑英超。

尤尔根·克洛普相信，在周六几内亚人在伯恩茅斯的明星表现之后，利物浦将会看到纳比·凯塔最好的一面。

凯塔贡献了一个进球和一个助攻，帮助红军在活力球场3-0取胜，这是他自4月以来第一次在英超首发。

到目前为止，这个赛季对这位中场球员来说是一个令人沮丧的赛季，他在联赛中只首发了5次，替补出场4次。

但是随着比赛的密集和快速进行——包括周二在冠军联赛客场对阵他的前俱乐部萨尔茨堡的关键比赛——凯塔可以期待在未来几周将扮演更重要的角色。

“当你看到这样的球员，你会问，为什么他不是每周都踢？”克洛普说：“纳比受伤了，球队现在状态很好，你会改变吗？如果你想改变，我们不能飞上天。我们并不是所有的比赛都以4 - 5比0取胜，所以我们需要一个能帮助我们防守定位球的球员。”

“纳比没有踢球，我明白。所以我们一直保持联系，聊了很多。最后，球员需要证明他的教练仍然信任他。我从来没有怀疑过他，（周六）对我帮助很大，真的很好。”

凯塔带着巨大的期望来到安菲尔德，在2018年夏天，红军为他支付了近5300万英镑(7000万美元)。

他在默西塞德郡的处子赛季中出场33次，但是他的进步被一系列的伤病所阻碍。

“他只是运气不好。”克洛普补充道：“在生活中，你需要运气。”

“他开局不错。每个人都忘记了，然后他受伤了，我们有两个非常好的赛季。当某些东西在工作时，你不可能从另一个球员那里获得5%以上的表现。”

“男孩们变得越来越习惯彼此，但另一场伤病来了，他又开始养伤了。就像今年，他在季前赛开始时并不是100%的状态，但是我从来没有怀疑过他的能力。”