一传一射是真香 克洛普从未怀疑纳比·凯塔
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尤尔根·克洛普相信，在周六几内亚人在伯恩茅斯的明星表现之后，利物浦将会看到纳比·凯塔最好的一面。
凯塔贡献了一个进球和一个助攻，帮助红军在活力球场3-0取胜，这是他自4月以来第一次在英超首发。
到目前为止，这个赛季对这位中场球员来说是一个令人沮丧的赛季，他在联赛中只首发了5次，替补出场4次。
但是随着比赛的密集和快速进行——包括周二在冠军联赛客场对阵他的前俱乐部萨尔茨堡的关键比赛——凯塔可以期待在未来几周将扮演更重要的角色。
“当你看到这样的球员，你会问，为什么他不是每周都踢？”克洛普说：“纳比受伤了，球队现在状态很好，你会改变吗？如果你想改变，我们不能飞上天。我们并不是所有的比赛都以4 - 5比0取胜，所以我们需要一个能帮助我们防守定位球的球员。”
“纳比没有踢球，我明白。所以我们一直保持联系，聊了很多。最后，球员需要证明他的教练仍然信任他。我从来没有怀疑过他，（周六）对我帮助很大，真的很好。”
凯塔带着巨大的期望来到安菲尔德，在2018年夏天，红军为他支付了近5300万英镑(7000万美元)。
他在默西塞德郡的处子赛季中出场33次，但是他的进步被一系列的伤病所阻碍。
“他只是运气不好。”克洛普补充道：“在生活中，你需要运气。”
“他开局不错。每个人都忘记了，然后他受伤了，我们有两个非常好的赛季。当某些东西在工作时，你不可能从另一个球员那里获得5%以上的表现。”
“男孩们变得越来越习惯彼此，但另一场伤病来了，他又开始养伤了。就像今年，他在季前赛开始时并不是100%的状态，但是我从来没有怀疑过他的能力。”