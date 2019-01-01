一亿分四个转会窗花 贝大师对留在喜鹊不以为意

纽卡斯尔希望能说服拉法·贝尼特斯签下一份新合同，但他对1亿英镑的转会费不以为意。

现在贝尼特斯的合同只剩下三场比赛就要到期了，纽卡斯尔高层提出了增加贝尼特斯开支到1亿英镑的建议。

但是，由于这个数字涵盖了接下来的两个赛季，对于一个志在让纽卡斯尔参加欧战而非保级的主教练来说，这仍然意味着平均每个转会窗口只有2500万英镑。

现在看来，即使承诺在今年夏天为球队提供大量资金，也无法让前利物浦和切尔西主帅贝尼特斯相信，运动用品大亨老板迈克·阿什利也有同样的雄心壮志。

在周六主场3-1大胜南安普顿后，贝尼特斯质疑管理层是否愿意彻底改革俱乐部的工资结构，以吸引他认为带领纽卡斯尔进入下一阶段所需要的球员。

喜鹊目前排名第13，还有三场比赛要打，他们的工资是英超最低的球队之一。

贝尼特斯说：“当你谈到质量时，它的价格是多少?你会为这些优秀的球员支付多少工资？12万镑一周吗？15万？还是5万？你必须现实，但我们必须找到这种平衡。我们必须与排名在第七和第十之间的球队竞争，而不是想着‘我们能拿到第七名还是第十七名?’

随着时间的流逝，贝尼特斯希望在本周与俱乐部高层进行进一步的会谈，他已经明确表示，俱乐部总经理查理上周的言论并没有改变他的立场。

他补充道：“我不在乎我们说什么，重要的是我们做什么。一切都是因为钱。我还没有任何答案。如果我有了答案，我就能做出决定。”