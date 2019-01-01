一亿先生空门不进 齐达内仍对阿扎尔乐观

比利时人在周二的比赛中错失了很多机会，但是他的教练并不担心。

齐达内坚持认为阿扎尔的状态没什么好担心的，即使他在皇家马德里1-0击败加拉塔萨雷的欧冠比赛中表现不佳。

在赛季前从英超切尔西转会而来之后，阿扎尔在皇马的适应并不像双方希望的那么顺利。

虽然健康问题肯定有影响，但阿扎尔的表现仍有很多不足之处，他在所有比赛的七场比赛中只打进一球。

周二在伊斯坦布尔对阵加拉塔萨雷的比赛中，他本应至少打进一球，但他在单刀晃过门将穆斯莱拉后面对空门却将球打在横梁上。

阿扎尔至少还得到了一次助攻，尽管他的传球似乎是给卡里姆·本泽马的，而不是给进球球员托尼·克罗斯的，尽管主教练齐达内仍然要回答关于这名边锋的问题。

“我并不担心。”齐达内说：“他更好了，他将会提高更多。重要的是他能持续创造机会，他会把这些机会兑现。”

另一个在俱乐部饱受诟病的比利时人是门将库尔图瓦，但是他在本场比赛表现出色，做出了几次关键的扑救，齐达内为他感到高兴。

“他显然在上半场拯救了我们。”齐达内说：“我们为他和整个球队感到高兴——他也需要这样的比赛。他让我们全取三分。当我们输球的时候总是有很多批评，而今天我们赢了，我们踢得很有个性，球员们应该获得胜利。”

这场胜利使得皇家马德里在A组排名第二，落后巴黎圣日耳曼五分，后者取得了三连胜。