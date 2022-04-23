“一个不正常的世界会影响足球”——桑普多利亚球星索斯比谈环保

"七年前，当我开始谈论气候危机时，人们都在嘲笑我；他们不理解，"桑普多利亚中场莫滕-索斯比告诉够力足球。

"现在，我觉得人们理解得更多，并开始意识到我们必须采取行动。"

不可否认的是，足球对这一环境紧急情况的反应太慢了，但它终于开始动员起来，由于极端天气条件和海平面上升，现在整个地球都能感受到气候变化的影响。

"长期以来，足球一直被视为存在于我们周围发生的所有社会事物之外的东西，"索斯比说道。

"但是，我认为足球开始意识到，我们都会有巨大的问题。足球将被一个不正常的世界所影响。”

"在气候灾难中，或者在我们不解决气候危机的未来，我相信，足球将很难以今天的方式存在。"

足球在全球范围内对年轻人有着巨大的影响，过去已经证明，它可以在改变对重大社会问题（如种族主义和不平等）的态度方面发挥积极作用。

因此，索斯比乐观地认为，如果有更多的球员、俱乐部和教练在这个问题上发表意见，类似的事情也会发生。

他补充道："这将从根本上发生，欧足联和国际足联只有在看到这是一个在足球界日益增长的问题时才会做出改变。”

"然后，我们就会看向球迷。当你看看他们是如何阻止欧洲超级联赛的，我们看到他们有巨大的影响力。他们可以有所作为，因为没有球迷，足球就什么都不是。”

"我们需要让球迷开始关心，我们通过利用足球运动员和俱乐部来传播这一信息，因为他们有这样的平台，有可能影响球迷群体来真正做出改变。”

"足球是一个由球迷决定它想成为什么的游戏，球迷决定他们想要什么样的足球。如果球迷想要环保的足球，我们就会有环保的足球。"

索斯比正在尽其所能提高人们对环境问题的认识，他为桑普多利亚穿上2号球衣，以引起人们对国际上通过的《巴黎协定》中关于将全球变暖 保持"远低于"两摄氏度的目标的关注。

他还在2021年获得了FIFPRO功绩奖，此前他发起了We Play Green活动——一个旨在创造更多可持续态度和行动的环保足球运动。

而这位25岁的球员，从他还在荷兰俱乐部海伦芬效力时，就开始了运动，他表示每个人都可以在这其中有所作为。

他说道："我们可以从自己的个人生活中开始做许多事情，这不仅会改变你自己的碳足迹，也会改变你周围人的思维方式。”

"人们认为改变是只改变自己的事情，但它会改变你周围所有的人，如家人和朋友。”

"实施新的行动——比如也许开始以不同的方式进食，更多的素食，驾驶电动汽车或寻找其他的旅行方式——所有这些我们在日常生活中可以做的事情实际上改变了我们周围的人的行为。"

索斯比现在的目标是让其他球员、俱乐部和管理机构加入进来，希望能彻底改变足球应对气候变化的方式。

国际足联和欧足联都承诺帮助足球运动达到全球目标，即到2030年减少50%的碳排放，并在2040年实现碳中和。

同时，在俱乐部层面，也有很好的行动例子，比如世界上第一家碳中和足球俱乐部——森林绿色流浪者，以及德甲球队沃尔夫斯堡，他们使用100%的可再生能源，还鼓励球迷和工作人员骑自行车或乘坐公共交通工具前往比赛。

索斯比补充道："我确实相信足球人想要做一些事情，但这是一个复杂的问题。”

"我们正处在一个必须看到改变的阶段，欧足联开始发声，国际足联开始带来一些东西。”

"但我认为，在可持续发展和其他事情成为足球战略和商业模式的核心部分之前，它不会产生任何影响。”

知名的足球运动员也可以发挥重要作用，但如果有些人觉得自己没有能力解决这个问题，或者担心被指责为虚伪，索斯比也能理解。

毕竟，许多足球运动员为了比赛到世界各地旅行，或者受到赞助协议的影响，但他说这不应该阻止他们自由发言。

"这是一个敏感的问题，我理解有这个顾虑的球员，"索斯比承认。"但我确实相信，我们必须推动尽可能多的工作。”

"足球运动员可能会觉得，'我不能说出来，因为我并不完美。我在到处飞行，我做的这些事情都是错的'。”

"但没有人是完美的，我们不要求任何人做到完美。你只需要想要改变，想要变得更好。”

"我们必须在2050年达到零碳排放——这不是明天。我们有时间去改善，去改变，所以这是我和这些球员谈话时的核心信息。”

"重要的是，他们要理解这是一个问题，他们要用自己的声音说话，要真正把这个信息传出去。”

"我现在看到，球员和俱乐部都开始意识到，让自己的声音被听到其实并不是一个问题。我真的相信，在接下来的几年里，会有更多的人这样做。"

索斯比已经与挪威首相、意大利环境部长和欧盟委员会的弗兰斯-蒂默曼斯谈过，后者正在领导绿色协议及其第一部欧洲气候法的工作。

他还参加了热那亚的塑料收集活动，而在休息日绕着地中海上方的意大利北部山区徒步旅行，提醒人们他究竟在努力保护什么。

他说道："我从这些时刻中得到了能量，当我和大自然在一起时，我看到了值得为之奋斗的美丽和亲密的东西。”

"我们生活在一个不可思议的世界里，大自然为我们提供的东西是非凡的。我想如果人们真的意识到了，他们看到了这种美，他们会更好地照顾它，因为它是如此的不可思议。”

"我认为我们失去了这种联系。所以，我想真正尝试将我们与自然重新联系起来。"

索斯比正在帮助足球看到它在帮助解决气候紧急情况方面的影响作用。没有人再嘲笑他，这本身就是一个进步的标志。