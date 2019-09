Vượt Messi, Ronaldo là VĐV nam được ngưỡng mộ nhất năm 2019

Trải qua một cuộc khảo sát với quy mô tại 41 quốc gia, Cristiano Ronaldo vượt qua Lionel Messi để trở thành nam vận động viên được ngưỡng mộ nhất hành tinh trong năm 2019.

Cuộc khảo sát mang tên "Người được ngưỡng mộ nhất năm 2019" được thực hiện bởi Công ty phân tích dữ liệu YouGov. Công ty có trụ sở tại đã khảo sát qua 42.000 người trên 41 quốc gia để chọn ra 20 người đàn ông và 20 người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2019.

Worlds Most Admired 2019. Our annual series, conducted this year in 41 countries, finds the most admired figures are:



Woman

1. Michelle Obama (+1)

2. Oprah Winfrey (+1)

3. Angelina Jolie (-2)



Man

1. Bill Gates (-)

2. Barack Obama (-)

3. Jackie Chan (-)https://t.co/hY0K2Vf8F9 pic.twitter.com/54m4A3H9hu