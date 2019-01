Vượt mặt Chelsea, PSG chiêu mộ thành công tuyển thủ QG Argentina

Cách đây ít phút, Paris Saint Germain đã vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả Chelsea để chiêu mộ thành công tiền vệ Leandro Paredes từ Zenit St Petersburg. Tuyển thủ QG Argentina này sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2023 với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Trước đó, hồi tuần trước, GOAL từng đưa tin rằng PSG đã "giành pole" trong cuộc đua tranh chữ ký của tiền vệ 24 tuổi, bằng lời đề nghị trị giá 45 triệu Euro. Đối thủ nặng ký nhất của họ vào thời điểm ấy là Chelsea, đã lưỡng lự trong việc đưa ra một mức giá tương tự, nên rốt cuộc đã thất bại.

