Vừa trở lại thi đấu, Xhaka đã bị CĐV Arsenal la ó dữ dội vì... cười đùa với đối phương

Granit Xhaka lại một lần nữa hứng chịu cơn thịnh nộ của CĐV Arsenal dù mới trở lại đội hình chính chỉ vì... giao lưu với các đồng đội cũ.

Sau một tháng vắng mặt trong đội hình , Granit Xhaka đã được huấn luyện viên Unai Emery trao cơ hội trong cuộc đối đầu với . Thế nhưng, màn trở lại của cầu thủ người Thụy Sĩ lại không mấy suôn sẻ khi Pháo Thủ thất bại với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà.

Kết thúc trận đấu, Xhaka tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ từ cổ động viên Arsenal - những người vô cùng tức giân khi chứng kiến đội nhà trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tiền vệ 27 tuổi tươi cười giao lưu với các cầu thủ đối phương, nhưng lại bị khán giả đánh giá là quá vô tư mà chẳng thèm để ý tới việc Arsenal phải chật vật ra sao suốt thời gian qua.

Xhaka vui vẻ nói chuyện với các cầu thủ Frankfurt sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. (Ảnh: BT Sport) Cầu thủ người Thụy Sĩ cũng nán lại để giao lưu với đồng đội tại ĐTQG là Gelson Fernandes cùng bạn cũ tại FC là David Abraham (Ảnh: BT Sport)

Trên mạng xã hội Twitter, không ít CĐV Pháo Thủ đã muốn... tống cổ Granit Xhaka và cho rằng anh đang mải mê cười đùa, bất chấp thất bại muối mặt ngay trên sân nhà mà Arsenal phải hứng chịu.

Granit Xhaka laughing and smiling after that performance. Get this man out of Arsenal NOW. — Callum Findlay (@CallumCFindlay) November 28, 2019

"Xhaka cười đùa sau màn trình diễn tệ hại đó ư? Hãy đuổi hắn ra khỏi Arsenal ngay và luôn!"

Xhaka laughing at the end of the match after that team performance just about sums up everything wrong with our club — Dan jamison (@danojamis) November 28, 2019

"Xhaka cười đùa sau khi đội nhà thi đấu bạc nhược phản ánh mọi vấn đề đang diễn ra với Arsenal."

Any hopes for Xhaka staying are surely gone with him looking that chirpy after the final whistle. Professional pride be damned with our players. — Jimmy Ottaway (@JimmyOttaway) November 28, 2019

"Mọi hy vọng còn sót lại dành cho Xhaka đã tan biến khi hồi còi mãn cuộc vang lên. Cầu thủ của Arsenal chẳng có tí gì gọi là sự chuyên nghiệp hết!"

Cũng ở trận đấu này, các ống kính của phóng viên đã bắt gặp hình ảnh hàng chục nghìn chỗ ngồi trên sân Emirates bị bỏ trống.

Đây là một trong những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ đội bóng vùng Bắc London, và đã không ít người kêu gọi BLĐ sa thải HLV Unai Emery cũng như thanh lý một loạt "người thừa" trong đội hình.