Vừa mất việc, HLV đội hạng nhất Anh được fan rủ đi... chè chén suốt đêm

Giúp Barnsley giành vé thăng hạng từ League One lên sân chơi Championship ở mùa trước, nhưng HLV Daniel Stendel lại không tiếp tục giữ được "phép màu" trong năm nay. Đội bóng này đang trải qua chuỗi trận tệ hại và hiện đang đứng áp chót bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm sau 11 trận.

Kết quả nãy đã dẫn đến việc HLV Stendel bị ban lãnh đạo Barnsley sa thải. Dù không còn gắn bó, song vị HLV này vẫn được các cổ động viên yêu quý nồng nhiệt. Trước khi trở về quê nhà, vị chiến lược gia 45 tuổi còn được fan... tổ chức một bữa tiệc chia tay linh đình và "chuốc rượu" cho đến khi say mềm.

