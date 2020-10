(Vòng loại World Cup) Messi & Suarez san bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo 'béo'

Với bàn thắng ghi được ở lượt đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào rạng sáng nay, cả Lionel Messi và Luis Suarez đều xuất sắc san bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo de Lima cho ĐTQG trong các trận đấu chính thức. Hiện tại, cả ba ngôi sao đang đồng sở sữu thành tích ghi 39 bàn.

Dẫu vậy, xét trên mọi đấu trường (kể cả giao hữu), ngôi sao người lại là người dẫn đầu với tổng số 71 pha lập công. Trong khi đó, Ronaldo "béo" và Suarez lần lượt đứng sau với 62 bàn và 60 bàn.

