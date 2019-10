Vòng loại Euro 2020: Hai ngôi sao Arsenal 'tung hỏa mù' với pha dàn xếp đá phạt siêu kì dị

Trong trận đấu của đội tuyển Thụy Sĩ trước Đan Mạch, tiền vệ Granit Xhaka cùng người đồng đội cũ tại Stephan Lichtsteiner đã khiến các khán giả trên sân "lú lẫn toàn tập" với một pha dàn xếp đá phạt vô cùng khó hiểu khi cùng nhau chạy xung quanh trái bóng mà không tung ra đường chuyền.

Hơn ai hết, cổ động viên Pháo Thủ là những người... cạn lời nhất với tình huống nói trên và một số người còn cho rằng đây là điều phản ánh khá rõ nét tình hình rối ren của Arsenal hiện tại.

It’s a real shame we didn’t get more Swiss genius like this at Arsenal with Xhaka and Lichtsteiner. pic.twitter.com/yUA6IMmuEa