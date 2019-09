Vòng loại Euro 2020: Bỉ và Hà Lan tiếp tục đại thắng

Đều phải làm khách trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, Bỉ và đều tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đại thắng với cùng tỷ số 4-0.

Ở trận đấu giữa và Bỉ, Kevin De Bruyne là cầu thủ sáng nhất trận đấu. Tiền vệ 28 tuổi tạo ra kỷ lục ở vòng loại Euro năm nay với 3 đường kiến tạo trong một trận.

3 - Kevin De Bruyne is the first player to assist three goals in the same game of the UEFA qualifying. Exhibition. pic.twitter.com/3ycqVfzgOR