'Với Kepa trong khung gỗ, Chelsea thua 0-1 từ khi trận đấu chưa bắt đầu'

Sau những màn trình diễn tệ hại và đỉnh điểm là pha "kiến tạo" cho Mane trong trận thua Liverpool, Kepa đang phải nhận vô vàn lời chỉ trích gay gắt.

Trong thất bại mới đây trước , Kepa Arrizabalaga tiếp tục mắc một sai lầm cực kỳ đáng trách khi chuyền bóng hớ hênh trong vòng cấm, để cho Sadio Mane cướp được và dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Không chỉ phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt từ chính các CĐV của , thủ thành người còn trở thành mục tiêu giễu cợt từ fan của các đội bóng khác vì pha bóng thảm họa này.

Tốt nhất là Kepa nên giải nghệ luôn đi. Thật là một nỗi ô nhục của giới thủ môn. Thật lố bịch, cậu ta không thể cứu thua, chọn vị trí thì tệ hại, cổ tay như làm từ thủy tinh. Thật tồi tệ khi nhìn vào mức giá và những đóng góp của cậu ta. Đây chính là thủ môn tệ nhất thế giới.

Một tài khoản nói đùa rằng: "Khi Kepa tức giận ném đi đôi găng tay sau bàn thua ấy, một cậu bé nhặt bóng của Chelsea đã ném lại cho anh ta... nhưng anh ta vẫn chẳng thể bắt nổi."

Kepa là thủ môn dở nhất mà tôi từng thấy tại Ngoại hạng . Tôi không hề phóng đại đâu.

Thật sự thì với Kepa đứng trong khung gỗ, Chelsea coi như đã thua 0-1 từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Sau sai lầm này, có lẽ phải một thời gian dài nữa Kepa mới được trở lại thi đấu cho Chelsea.