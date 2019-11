Vô địch AFC Champions League cùng Al-Hilal, HLV Lucescu gửi lời tri ân các học trò

Với tổng tỷ số 3-0 sau hai lượt trận, Al-Hilal chính thức đăng quang ngôi vương AFC 2019. Đây cũng là chức vô địch thứ 3 trong lịch sử CLB này.

Họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên tại có thể lên ngôi vô địch kể từ chiến tích xưng vương 2 lần liên tiếp của Al Ittihad vào năm 2005.

Luôn ra sân với màn thể hiện ổn định và bền bỉ trong suốt cuộc hành trình, việc đoàn quân của HLV Razvan Lucescu giương cao chức vô địch AFC Champions League 2019 là điều hoàn toàn xứng đáng.

Chia sẻ về chiến tích này, vị chiến lược gia người Romania cho biết: "Tôi hiểu rõ một điều rằng tất cả thành viên đội bóng, các cầu thủ đã làm việc không biết mệt mọi để đưa Al Hilal lên ngôi vô địch giải đấu này."

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các học trò của mình bởi họ chính là những người hùng, đã đem tới một màn trình diễn kiệt xuất, luôn lắng nghe những lời phân tích bình luận của tôi dù áp lực đến mấy đi nữa."

"Bạn biết đấy, không có sự ủng hộ của các cầu thủ, chẳng vị HLV nào có thể thành công được cả. Các cầu thủ chính là thành tố quan trọng nhất đem tới chiến thắng này."

Ladies and Gentlemen 📣



We introduce you #ACL2019 winner 🏆! @Alhilal_EN 👑💙 pic.twitter.com/PZGcuHiobB