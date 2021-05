(V.League) Trần Đình Kha: Tấm vé xe buýt nuôi dưỡng tình yêu bóng đá

Trần Đình Kha là một trong những cầu thủ nổi bật nhất thuộc thế hệ 1994-1996 của bóng đá Khánh Hòa. Anh gắn bó với đội bóng quê hương cho đến hết mùa giải 2020 và sau đó đã chuyển sang đầu quân cho CLB Bình Định.

Thời còn ngồi ghế nhà trường, sức học của Đình Kha nằm ở mức giỏi. Hiểu được nỗi lòng của Đình Kha là muốn kết thúc 12 năm đi học với tấm bằng tốt nghiệp trong tay, ban huấn luyện của Khánh Hòa đã cố gắng tạo điều kiện hết cỡ để anh có thể vừa đi học, vừa đá bóng. Đích thân HLV Võ Đình Tân lúc bấy giờ thậm chí đã tự bỏ tiền túi ra để hỗ trợ chi phí đi lại cho chân sút sinh năm 1994.

Mới đây, Đình Kha đã dành cho Goal.com Việt Nam một cuộc trao đổi ngắn, nói về hành trình đến với bóng đá, những năm tháng cống hiến cho CLB Khánh Hòa cũng như những mục tiêu mà anh đặt ra tại CLB Bình Định.

- Xin chào Đình Kha. Anh có thể chia sẻ cho các độc giả biết về con đường đã đưa anh đến bóng đá được không?

- Sau cấp 3, anh đã quyết định gác lại việc học để theo nghiệp quần đùi áo số. Vậy động lực của anh là gì? Liệu anh có được gia đình và đội bóng ủng hộ?

- Cảm kích trước sự chịu khó của Đình Kha, HLV Võ Đình Tân trước đây đã hỗ trợ anh tiền xe buýt. Anh có thể kể câu chuyện này được không?



- Trên hành trình lên đội 1 Khánh Hòa, Đình Kha có gặp khó khăn gì không?

Tôi nhớ khi Khánh Hòa còn đá giải hạng ba, tôi phải cầm sách vở theo để ôn bài, đá xong là về ôn thi tiếp. Ở trận đá thăng hạng, trong khi anh em được ra sân, còn mình phải về nhà thi học kỳ. May cho tôi là sau đó tôi cũng qua được kỳ thi đó.

- Hành trình lên đội 1 lại còn gian nan gấp bội, liệu Đình Kha đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình?

Tôi cũng chỉ biết cố gắng nhiều hơn, vì bản thân cũng đã xác định phải theo nghề này rồi. Thầy Tân cũng nói ai mà không cố gắng thì sẽ bị đào thải.

Sau này, do có ít có cơ hội được thi đấu, tôi phải vào An Giang và may mắn gặp được thầy Trịnh Văn Hậu. Thầy đã tạo điều kiện cho tôi thi đấu nhiều hơn. Cá nhân tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở chuyến đi năm đó.