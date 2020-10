(V.League) Lấy Ronaldo làm ví dụ, HLV phàn nàn Đức Chinh vì không biết... phòng ngự

HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng khi Đức Chinh chỉ biết tấn công mà ít tham gia phòng ngự.

Chiều qua (10/10), SHB Đà Nẵng vừa có chiến thắng tối thiểu trước CLB Hải Phòng, nhờ pha lập công duy nhất của Ismahil ở phút thứ 28. Với kết quả này, đội bóng sông Hàn đang dẫn đầu bảng B và gần như chắc chắn trụ hạng.

Ở trận đấu này, Hà Đức Chinh không có tên trong đội hình xuất phát. Thay vào đó, HLV Lê Huỳnh Đức chọn Văn Long chơi cao nhất trên hàng công.

Các đội khác

Lý giải về sự lựa chọn này, thuyền trưởng Đà Nẵng cho biết:

"Thật sự khi cắm Văn Long phía trên, tôi phải để Đức Chinh ngồi ngoài. Mùa giải năm nay tôi đã tạo điều kiện rất tốt cho Chinh vào sân thi đấu để có cơ hội lên tuyển. Thế nhưng, Đức Chinh chỉ chơi tấn công, việc tham gia hệ thống phòng ngự rất khó khăn. Các bạn thấy cầu thủ hiện đại họ phải biết tấn công và phòng thủ. Cầu thủ thế giới như Ronaldo, các bạn thấy khi tấn công, họ phải chủ động phòng ngự nhưng Đức Chinh ít làm điều đó".

Do trời mưa, sân trơn trượt, hai đội đã gặp không ít trong việc triển khai lối đá. HLV Huỳnh Đức cũng thừa nhận, đội nhà thắng một phần do may mắn:

"Thứ nhất tôi phải nói rằng tinh thần thôi, hôm nay các em chơi tinh thần là chính. SHB Đà Nẵng may mắn có bàn thắng, trời mưa nên 2 đội không có chiến thuật nào cả." "2 đội chơi cầu âu chờ đợi vận may, chúng tôi hơn đối thủ là có bàn thắng sơm tạo lợi thế. SHB Đà Nẵng chơi bóng dài, bóng bổng tốt hơn đối thủ trong trận đấu hôm nay”.

Trận đấu tiếp theo, Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách tới sân của DNH Nam Định ngày 15/10.