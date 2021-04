(V.League) HLV Trương Việt Hoàng: 'Viettel sẽ khác khi gặp lại HAGL'

Sau chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh, Viettel đã san bằng điểm số với đội đầu bảng HAGL. Cả hai đang cùng có 22 điểm, nhưng Viettel xếp dưới đội bóng Phố núi do kém về hiệu số bàn thắng.

Đáng nói hơn, đây đã là trận thắng thứ 5 liên tiếp của đoàn quân HLV Trương Việt Hoàng. Chuỗi trận ấn tượng này bắt đầu ngay sau thất bại 0-3 của Viettel trước chính đối thủ HAGL tại vòng 5.

HLV Trương Việt Hoàng tin rằng Viettel sẽ giành một kết quả khả quan hơn nếu đối đầu với HAGL ở thời điểm hiện tại. Sau trận thắng Than Quảng Ninh, thuyền trưởng của đội bóng áo lính nói:

Ở trận đấu gặp Than Quảng Ninh, Viettel đã dẫn trước đối phương 2-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi đội khách gỡ lại một bàn ngay đầu hiệp 2, đội bóng áo lính đã gặp nhiều khó khăn hơn và phải rất vất vả mới có thể bảo toàn thắng lợi.

HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận Viettel đã gặp may mắn ở trận này, cho rằng đội bóng của ông cần phải cải thiện tốt hơn khâu phòng ngự.

"Chúng tôi đã gặp may mắn. Than Quảng Ninh đã có hai tình huống đưa bóng chạm xà ngang. Chúng tôi cũng có một tình huống tương tự ở hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng tôi phải tập trung phòng ngự. Đội tôi trận này ghi bàn sớm nhưng Than Quảng Ninh lại dồn ép chúng tôi ở những phút cuối.

Thực tế, chúng tôi đều mắc sai sót ở hàng phòng ngự ở đầu các hiệp đấu. Tôi muốn các cầu thủ cần phải ổn định và tập trung hơn."