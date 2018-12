Theo thống kê từ BTC của AFF Cup 2018, CĐV Việt Nam là những người tạo ra tiếng ồn lớn nhất tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, Malaysia - đối thủ của chúng ta ở trận chung kết chỉ xếp ở vị trí thứ hai.

Tại giải đấu năm nay, BTC của AFF Cup đã tổ chức một thử thách với NHM để tìm ra đâu là hội CĐV cuồng nhiệt và tạo ra nhiều tiếng ồn nhất trong trận đấu. Các máy đo âm thanh đã được đặt ở các SVĐ tổ chức trận đấu.

Theo thống kê mới nhất từ BTC, sau khi đo mức độ tiếng ồn, CĐV Việt Nam đã tạo ra tiếng ồn có âm lượng 121,7 decibel khi tiền vệ Quang Hải sút tung lưới ĐT Philippines ở trận bán kết lượt về. Đây là một kỷ lục của giải đấu.

Bàn thắng của Quang Hải ở phút 83 mang ý nghĩa rất lớn vì nó đã mở toang cánh cửa vào chung kết AFF Cup cho Việt Nam sau gần 10 năm chờ đợi. Chính vì tầm quan trọng của pha lập công, không khí tại SVĐ Mỹ Đình như nổ tung.

🔥🔥🔥 Tonight 🇻🇳 goes the best record for Decibel Meter Challenge brought to you by AirAsia, with 121.7 decibels!

.#RoarWithAirAsia #DareToDream pic.twitter.com/Pa7Ei0vH44 — AFF Suzuki Cup (@affsuzukicup) 6 tháng 12, 2018