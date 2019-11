Việt Nam - UAE: Thầy Park tung chiêu, Việt Nam giành ba điểm?

UAE đã thay đổi rất nhiều sau VCK Asian Cup 2019 UAE đã tổ chức ngày hội bóng đá châu Á rất thành công, tuy nhiên thành tích của ĐTQG nước này lại không được như kì vọng. Tiến một mạch đến vòng bán kết, thế nhưng UAE lại để cho "gã hàng xóm đáng ghét" chọc thủng lưới tới 4 bàn, và chia tay giải trong sự tủi hổ từ phía khán giả nhà. Sau trận thua bạc nhược 0-4, HLV người Ý Cesare Prandelli ra đi, để lại một đội hình UAE đang ở độ chín, nhưng lại thiếu sự đoàn kết và có phần lạc lõng. Tuy nhiên, dưới quyền chiến lược gia 67 tuổi người - Bert van Marwijk, UAE đã và đang "thay da đổi thịt" chỉ sau vài tháng. “Tôi thích một thứ bóng đá tốc độ, tôi thích tấn công.” – HLV van Marwijk từng chia sẻ với tờ The Guardian về phong cách bóng đá mà mình yêu thích. Chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm Bert van Marwijk đang cố gắng mang đến sự đổi thay cho bóng đá UAE Trong sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, tất cả các khâu như triển khai tấn công hoặc tổ chức phòng ngự đều được ĐT UAE thực hiện một cách nhanh chóng, chuyển đổi trạng thái cũng là điều mà họ làm rất gọn gàng và uyển chuyển. ĐTQG Hà Lan tại World Cup 2010 cũng sở hữu một lối chơi tương tự, và HLV van Marwijk dường như đang muốn "truyền lửa" đến các học trò hiện tại của mình. Hai tiền vệ cánh là Khalil Ibrahim và Salem Rashid sẽ hoạt động sát đường biên để kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương. Khi đó, tiền đạo cắm sẽ thi đấu theo kiểu “săn mồi”, không hỗ trợ phòng ngự mà thường trực ở phía trên để đón những đường phất bổng. Một trong hai tiền vệ trung tâm sẽ hỗ trợ tấn công cùng với 2 tiền vệ cánh, người còn lại tập trung phòng ngự. Trong khi hai hậu vệ biên không thường xuyên dâng cao. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Trọng Hoàng được kì vọng sẽ giúp ích ĐT Việt Nam khi đối đầu các cầu thủ nhanh, khéo bên phía UAE Đối phó với chiến thuật này, HLV Park Hang-seo cần một đôi cánh làm việc không chỉ hiệu quả, mà còn phải thật dẻo dai. Nếu như Trọng Hoàng đang có phong độ tốt ở biên phải, thì việc ngồi dự bị quá lâu ở Heerenveen có thể khiến Đoàn Văn Hậu thiếu đi cảm giác bóng cần thiết, khi bước vào cuộc chiến "sinh tử". Một chút may mắn rằng, Khalil Ibrahim đã gặp phải một chấn thương và không thể có mặt trong trận đấu tới, và điều này có thể giúp Văn Hậu giảm bớt phần nào đó áp lực. Ở trận đấu gần nhất của ĐT UAE trước đối thủ Thái Lan, đội bóng Tây Á đã thất bại với tỉ số 1-2, đây cũng là trận thua đầu tiên của ông van Marwijk khi dẫn dắt ĐT UAE. “Voi Chiến” đã tận dụng tốt điểm yếu của UAE, đó là sự mất tập trung ở hệ thống phòng ngự trong một vài thời điểm. Mặc dù sở hữu những hậu vệ có chiều cao tốt, nhưng UAE lại để thua do pha đánh đầu của tiền đạo kì cựu Teerasil Dangda trong bàn mở tỉ số. Trong khi đó hàng công tiếp tục đặt niềm tin vào khả năng bùng nổ của Quang Hải Hay như trong tình huống ghi bàn ngay những giây đầu tiên ở trận đấu với Malaysia, UAE cũng lại để thua bởi một tình huống không chiến, và người ghi bàn bằng đầu ngày hôm đó là Syafiq - cầu thủ chỉ cao vỏn vẹn có 1m72. Điểm yếu về sự tập trung luôn là vấn đề cố hữu của các đội bóng Tây Á. ĐT Việt Nam trong quá khứ cũng không ít lần thắng những đội bóng Trung Đông nhờ khai thác sai lầm tối đa của hậu vệ đội bạn. Nếu cần, HLV Park hoàn toàn có thể cho bộ 3 Công Phượng - Quang Hải - Văn Toàn làm nhiệm vụ quấy rối hàng thủ, và chờ những tình huống "bóng hai" đến từ Hùng Dũng hay Quế Ngọc Hải. Sẽ là hợp lí nếu như ở trận đại chiến vào ngày 14/11 tới, lối chơi "lai rai, ít chạm" sẽ được HLV Park áp dụng, giống như những gì ông đã chỉ đạo các học trò trong hai cuộc tiếp đón Malaysia và Indonesia hồi tháng trước. ĐT Việt Nam cũng cần tránh đua sức với đội bạn, giống như ở trận đấu đầu tiên vòng loại với Thái Lan. Và sau cùng, tận dụng thành công các cơ hội, dù chỉ là rất nhỏ, thì mục tiêu có điểm, thậm chí 3 điểm sẽ không phải điều gì đó xa vời!