Việt Nam - Malaysia: CĐV gây rối, đốt pháo sẽ bị camera 'bắt gọn'

Gần 40 camera sẽ được lắp đặt trong trận Việt Nam - Malaysia để ghi hình những người cố tình gây rối, đốt pháo sáng...

Ngày 10/10 tới đây, trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 giữa và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Lần đầu tiên, gần 40 camera sẽ được lắp đặt để ghi hình những người có hành vi gây mất trật tư, gây rối hoặc cố tình đốt pháo sáng.

Trước đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) và LĐBĐ Malaysia (FAM) đã ngồi lại họp bàn về việc đảm bảo công tác an ninh an toàn cho các thành viên đội khác trong thời gian thi đấu ở Hà Nội. BTC cho biết sẽ thắt chặt an ninh trên sân để bảo đảm an toàn cho các cầu thủ và khán giả.

Camera an ninh sẽ ghi lại toàn bộ diễn biến trên khán đài trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Cụ thể, hiện đã có hơn 30 camera an ninh được lắp đặt ở các khán đài và khu vực hành lang bên ngoài sân Mỹ Đình. Với hệ thống camera này, mọi diễn biến trước, trong và sau trận đấu sẽ đều được ghi lại, đặc biệt là tại các điểm nóng trên các khán đài.

Ngoài ra, ngay từ bên ngoài sân, Công an Hà Nội sẽ lắp hệ thống cổng từ để kiểm soát tư trang cá nhân, túi xách mà khán giả mang theo. Dự kiến sẽ có ít nhất 3 cổng từ được lắp đặt trước khán đài B và một cổng ở cổng sau SVĐ.

"Từ năm 2018, khu liên hợp đã lắp hơn 30 camera khắp trong và ngoài SVĐ để thực hiện công tác an ninh. Các trận đấu trước đó của đội tuyển VN tại AFF Cup 2018, hệ thống camera này đã hoạt động. Trận Việt Nam - Malaysia ngày 10-10 hệ thống này cũng sẽ được bật để giám sát an ninh", ông Nguyễn Việt Tiến - phó giám đốc phụ trách Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình - chia sẻ với báo Tuổi trẻ.

Ông Lê Hoài , Tổng thư kí VFF cho biết sẽ lắp đặt thêm camera ở những vị trí được cho là “nhạy cảm”, đồng thời bộ phận an ninh cũng sẽ cầm theo camera trên tay khi di chuyển để ghi hình ở những khu vực khác nhau. Vị trí được bố trí cho CĐV Malaysia ở khán đài C cũng sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

VFF cũng thống nhất sẽ bố trí cổng vào sân riêng cho CĐV Malaysia. Họ đề nghị khán giả đội khách có mặt trước giờ thi đấu 200 phút và đồng thời chấp hành tuyệt đối các quy định, nội quy, hướng dẫn từ BTC.

Bên cạnh đó, vì vé đã bán hết, BTC sẽ mở cửa sân từ 16h để khán giả có thể vào sân sớm, thuận tiện trong việc hỗ trợ an ninh và hướng dẫn chỗ ngồi. VFF cũng đưa ra khuyến cáo các CĐV đội khách không nên tổ chức diễu hành trên đường phố để đảm bảo an toàn.

Cuộc đối đầu rất được mong đợi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 20h ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe hiện đang xếp thứ 3 bảng G. Sau hai lượt trận, họ có ba điểm với thắng lợi trước Indonesia. Trong khi đó, ĐT Việt Nam mới có một điểm sau trận hòa 0-0 ở .