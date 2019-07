VIDEO: Nhìn Pep Guardiola giáo huấn học trò, mới thấy 'người thầy' Man City có tâm ra sao

Hôm 17/7 vừa qua, Manchester City đã có trận thắng 4-1 áp đảo trước West Ham tại giải đấu giao hữu Premier League Asia Trophy. Đối với HLV Pep Guardiola, dù giành chiến thắng nhưng ông vẫn không thể hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của tất cả các học trò.

Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, nhà cầm quân người đã dành khoảng thời gian khá dài để "giáo huấn" cậu học trò đồng hương - tiền vệ Aleix Garcia, người được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 69. Nhìn cách mà Pep chỉ dạy từng đường đi nước bước, các cổ động viên Man City lại thêm phần yên tâm khi nhìn thấy vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng cẩn thận đến mức nào.

Guardiola will teach you — Pep talk for Aleix Garcia #Pep pic.twitter.com/zsKDQBzBvP