Vì Son Heung-min, Tottenham trở thành đội 'ăn vạ' nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Son Heung-min đang có phong độ rất cao ở Ngoại hạng Anh lúc này (10 bàn và 4 kiến tạo sau 11 trận) nhưng pha ăn vạ lộ liễu của anh trong chiến thắng 3-1 trước Leicester City đã khiến Tottenham phải bẽ mặt khi trở thành "CLB ngã vờ nhiều nhất giải đấu" năm nay.

Trong trận đấu đêm qua, tiền đạo người Hàn Quốc tiếp tục nổ súng cho Tottenham nhưng dấu ấn lớn nhất anh để lại là pha "ăn vạ" trong vòng cấm của đội khách. Tình huống đó, hậu vệ Harry Maguire đã đưa chân ra để ngăn chặn nhưng không đủ tác động để khiến Son Heung Min ngã rất đẹp.

Ngôi sao sinh năm 1992 ngay lập tức bị lĩnh thẻ vàng và khiến Tottenham trở thành đội ăn vạ nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2018-19. Mùa này, Son Heung Min cùng với Lucas Moura, Harry Kane và Danny Rose là những cầu thủ phải nhận thẻ do lỗi ăn vạ.

Was this a dive from Son Heung-Min? pic.twitter.com/LsGZ6bKWkZ