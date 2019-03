Sau chiến thắng ở sân nhà với tỉ số 2-0, HLV Diego Simeone đã có pha ăn mừng phản cảm và làm ngứa mắt các CĐV . Không chỉ vậy, ông còn có phát biểu đầy tự mãn về việc không có chuyện Cristiano Ronaldo có thể giúp Lão bà lội ngược dòng.

"Nếu Juve mà lội ngược dòng thì tôi sẽ đi bán dưa hấu ở trên đường phố của Madrid", vị chiến lược gia này tuyên bố.

Ronaldo tự tin phát biểu trước trận rằng Juve hoàn toàn có thể giành chiến thắng để tiến vào tứ kết. Siêu sao người nói được làm được khi ghi một cú hat-trick và khiến ra về trong tủi hổ. Ngay lập tức, CĐV trên MXH đã chế giễu HLV Simeone và yêu cầu ông thực hiện lời nói của mình.

🔊Reporter: Do you see Juventus doing a remondanta (Comeback) against you just like and Man United did?



🔊Diego Simeone: I will sell Watermelon in the streets of Madrid if that happens 😨😨



FT: Juve 3 ATM 0

Simeone right now #Ronaldo pic.twitter.com/0Ucsl0RFXp