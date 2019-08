Vì giấc mơ World Cup, ĐT nữ Việt Nam cũng muốn có cầu thủ Việt kiều

Vào ngày 31/7 vừa qua, Hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức phê duyệt đề xuất tăng số lượng đội tuyển tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 từ 24 lên 32 đội. Đây sẽ là cơ hội để nhiều đội bóng - trong đó đội tuyển nữ Việt Nam - góp mặt tại sân chơi quy mô này.

Đáng chú ý, tại World Cup bóng đá nữ 2019, châu Á đang có 5 suất tham dự và - "hàng xóm" của ĐT nữ tại khu vực Đông Nam Á - cũng đã góp mặt. Ở giải đấu tiếp theo, khi có tổng cộng 32 suất tham dự, số lượng đội tuyển châu Á chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Theo HLV Mai Đức Chung, một trong những cách để đội tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội đến với sân chơi này là sử dụng các cầu thủ Việt kiều như cách mà bóng đá nam đã thực hiện trong thời gian qua.

“Tôi rất mong muốn VFF sẽ đầu tư mạnh mẽ ngay từ bây giờ. Chọn lọc những cầu thủ 16, 17 tuổi và cho đi tập huấn nước ngoài. Đặc biệt, VFF nên tìm kiếm những cầu thủ nữ Việt kiều đang thi đấu ở các nước. Năm 2017, khi tuyển VN sang thi đấu, tôi đã được giới thiệu một tiền vệ Việt kiều Mỹ nhưng thời điểm đó, VFF chưa có chủ trương chiêu mộ cầu thủ Việt kiều." - Thanh Niên dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

"Nay nhân làn sóng cầu thủ nam là Việt kiều đang muốn về VN thi đấu, khá mạnh mẽ, tôi cũng mạnh dạn đề xuất với VFF thu hút nhân tài là cầu thủ nữ quốc tịch VN đang chơi ở Mỹ, châu Á. Và nếu họ đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, thủ tục pháp lý thì VFF nên tạo điều kiện, cho họ hưởng chế độ đãi ngộ thật xứng đáng."

Nói về việc tăng số suất dự World Cup bóng đá nữ 2023, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất phấn khởi: "Ý tưởng này được đưa ra vào đầu tháng 7 năm nay và không ngờ FIFA đã thông qua nhanh đến vậy. Đây quả thực là tin quá tốt đối với chúng ta."

The FIFA Council has unanimously approved the expansion of the #FIFAWWC to 32 teams, with effect as of the next edition of the tournament in 2023.



➡️ https://t.co/o9F2iSCq1U pic.twitter.com/Qwf6NL9x6C