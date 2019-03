VFF lại có thể bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng trên khán đài

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, những quả pháo sáng vẫn xuất hiện trên khán đài SVĐ Mỹ Đình, gây ra sự khó chịu với nhiều người.

Trong trận đấu diễn ra vào tối qua (25/3), đã có ít nhất hai lần những quả pháo sáng được đốt lên trước và sau thời điểm tiền vệ Triệu Việt Hưng ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Indonesia.

Trước đó, LĐBĐ (VFF) đã ra thông báo trên trang chủ khuyến cáo CĐV không được đốt pháo sáng nhằm đảo bảo an toàn, an ninh trận đấu cũng như tránh án phạt nặng từ AFC do đây là hành vi tái diễn nhiều lần.

Từ lâu, ban tổ chức các giải đấu bóng đá lớn nhỏ trên thế giới đều đã đưa ra quy định cấm đốt pháo sáng trong khuôn viên sân vận động bởi sự nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, một số CĐV vẫn cố tình sử dụng chúng trong cổ vũ làm xấu đi hình ảnh của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Sự khó chịu mà pháo sáng mang đến cho những cổ động viên là không thể phủ nhận. Đứng trong làn khói do pháo sáng gây ra, không ít người đã phải bịt mũi, ngoảnh mặt, gián đoạn việc xem các cầu thủ thi đấu.

Đại diện VFF cho biết: "Nếu hiện tượng này tiếp tục tái diễn, FIFA cũng như AFC có thể sẽ thực hiện biện pháp xử lý mạnh tay hơn bên cạnh những khoản tiền phạt lớn, đó là buộc các ĐTQG Việt Nam phải thi đấu trên sân không khán giả hoặc sân trung lập trong các trận đấu quốc tế tại sân nhà."

Đây không phải là lần đầu tiên VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra hình phạt. Trước đó, ở ASIAD 18, VFF cũng từng phải đóng phạt 12.500 USD vì để các CĐV đốt pháo sáng trong trận Bán kết gặp .