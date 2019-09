VFF khuyến cáo CĐV Malaysia không nên diễu hành tại Hà Nội

LĐBĐ hai nước đã cùng ngồi lại để lên kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt thời gian diễn ra trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Chiều 26/9, đại diện LĐBĐ (VFF) và LĐBĐ Malaysia (FAM) đã có cuộc họp xung quanh kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện hai bên là Tổng thư ký VFF Lê Hoài , về phía LĐBĐ Malaysia có ông Abang Zulkarnain Abang Abdurahman - Phó Tổng thư ký cùng các Trưởng ban An ninh, đại diện Bộ Công an và Cục An ninh Chính trị nội bộ.

Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận và thống nhất các phương án phối hợp để bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu cũng như bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các thành viên đội khách trong thời gian ở Việt Nam tham dự trận đấu, từ ngày 7/10 đến 11/10.

Hai bên lên kế hoạch đảm bảo an toàn cho trận đấu cũng như các CĐV

Đối với CĐV Malaysia sang Việt Nam, Công an Hà Nội cũng sẽ có phương án để bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời đề nghị LĐBĐ Malaysia sớm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động cổ vũ của các CĐV Malaysia trước, trong và sau trận đấu.

VFF cũng thống nhất sẽ bố trí cổng riêng để vào sân cho CĐV Malaysia và đề nghị khán giả đội khách cần có mặt trước giờ thi đấu 200 phút cũng như chấp hành các quy định, nội quy, hướng dẫn của Ban tổ chức.

LĐBĐ Malaysia có trách nhiệm phải cung cấp đầu mối Hội CĐV Malaysia cho VFF để có sự hỗ trợ, hướng dẫn trong công tác bảo vệ. Các vật dụng mang theo cổ vũ cũng cần phải được sự đồng ý của Tiểu ban an ninh.

Cuối cùng, LĐBĐ Việt Nam khuyến cáo các CĐV Malaysia không tổ chức đi cổ động trên các tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, họ cần tuân thủ, chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng an ninh để giải quyết sự việc.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/10 tới trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.