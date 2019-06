Trong trận đấu giữa và tại Tứ kết Copa America 2019, Lionel Messi và các đồng đội đã giành chiến thăng 2-0 đầy căng thẳng để giành tấm vé đến với vòng Bán kết.

Ở cuộc đối đầu này, nhiều tình huống hài hước đã diễn ra khi ngay phút đầu tiên, tiền vệ Rodrigo De Paul đã... ngã lăn quay trong một tình huống va chạm, như thể anh bị đốn giò bởi một chú chim bồ câu đang đậu trên sân.

Argentina have shown encouraging improvement since Rodrigo De Paul was tackled by a pigeon in the first minute. pic.twitter.com/z5XEIhQkGg