Ở phút bù giờ thứ 4 trong trận đấu giữa Shandong Luneng và Hebei CFFC, khi tỷ số đang là 2-2, Marouane Fellaini bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ. Dù vậy, bàn thắng này lại không được công nhận.

Trọng tài cho rằng cựu tiền vệ đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương trong lúc bật cao đánh đầu.

After controversial refereeing decisions leading to the loss in the CSL championship playoff 1st round, Shandong Luneng were hit by another controversial refereeing decision today. Marouane Fellaini's last-minute header was ruled out. He seemingly responded 'bullshit. Fxxx Off'. pic.twitter.com/NCLwPj9zyj