Van Persie tiết lộ từng bị Van Gaal cho... ăn tát vì không nghe lời

Cựu tiền đạo MU kể lại câu chuyện từng bị Van Gaal cho ăn tát ở World Cup 2014, vì không chịu rời sân dù đang bị chuột rút.

Trận từ kết giữa và ở World Cup 2014 đã phải bước vào hiệp phụ sau 90 phút thi đấu chính thức mà không có bàn thắng nào.

Khi vừa bước vào hiệp phụ, Robin van Persie đã bị chuột rút và Louis van Gaal - khi đó đang là HLV trưởng ĐT Hà Lan - hét lên rằng sẽ thay anh ra.

Cựu tiền đạo của khi đó đã bỏ ngoài tai lời nói của ông và tiếp tục thi đấu, vì anh ta muốn thực hiện một lượt đá nếu hai đội phải giải quyết trận đấu bằng loạt sút luân lưu.

Sau 120 phút vẫn bất phân thắng bại, hai đội ra nghỉ để chuẩn bị đá penalty, van Persie đã bị Van Gaal bất ngờ cho ăn một cái tát vào đầu.

"Khi 120 phút kết thúc, chúng tôi tập trung lại gần đường biên, ông ấy lại gần và bất ngờ đánh tôi", Van Persie kể lại trong cuốn sách 'LVG – The Manager and the Total Person'.

"Ông ấy đánh tôi một cái và tức giận nói: "Đừng bao giờ làm thế với tôi nữa". Tôi nhìn ông ấy một cách sững sờ. Louis nói tiếp: "Cứ đá tiếp đi và phải chắc chắn là cậu sẽ đưa được bóng vào lưới".

Cuối cùng, Hà Lan đã giành chiến thắng trên chấm penalty với tỉ số 4-3 trước Costa Rica, khi 4 cầu thủ bên phía đội bóng áo cam đều thực hiện thành công.

Sau giải đấu, Van Gaal chuyển đến Old Trafford và làm việc với van Persie một lần nữa.

Nói về HLV xuất sắc nhất mình từng làm việc cùng, Van Persie đã lựa chọn Sir Alex Ferguson, thay vì cựu HLV , Arsene Wenger - người mà anh từng gắn bó trong 8 năm.

"Ferguson thật sự là một nhà cầm quân giỏi. Còn Wenger là sự kết hợp của Ferguson và Van Gaal. Ông ấy luôn nhấn mạnh vào những điều tích cực và cân nhắc làm việc vì mục tiêu lâu dài.

Về mặt chiến thuật thì Van Gaal là một thiên tài. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó", van Persie viết trong cuốn sách.