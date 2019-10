Văn Hậu 'đè đầu cưỡi cổ' cầu thủ cao chưa đến 1m6 của ĐT Indonesia

Cầu thủ chạy cánh Riko Simanjuntak chịu lép vế trước Đoàn Văn Hậu trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp một trận Indonesia - Việt Nam.

Riko Simanjuntak - có chiều cao khiêm tốn 1m58 - được HLV Simon McMenemy bố trí chạy cánh phải, nhưng không để lại nhiều dấu ấn do liên tục phải đối đầu với một Đoàn Văn Hậu (1m85) "sừng sững" bên hành lang cánh của ĐT .

Cuộc đối đầu "không cân sức" này đã để lại những hình ảnh "khó đỡ" trong hiệp đấu đầu tiên và lập tức "gây bão" trên MXH. Nhiều CĐV còn cho rằng đây là hình ảnh "đặc tả" cho cuộc chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia tối 15/10 khi đội bạn quá bế tắc, bất lực trước đối thủ.

Riko liên tục gặp khó trước sự chắc chắn của Văn Hậu.

Hiệp một khép lại, ĐT Việt Nam dẫn trước với tỷ số 1-0 nhờ pha dứt điểm cận thành của trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Cứ giữ hình ảnh chán chường này, Indonesia sẽ rất khó có hi vọng lật ngược thế cờ dù còn 45 phút ở hiệp 2. Trên sân, họ chơi bế tắc và vô hồn, không có bài vở tấn công đủ sắc bén để phá vỡ hàng thủ kỷ luật bên phía đối thủ. Còn ngoài sân, đó là hình ảnh của một HLV Simon McMenemy thở dài chán nản.

Chứng kiến tất cả điều này, các CĐV tại Kapten I Wayan Dipta đã liên tục hô to "Simon Out! Simon Out". Cùng thời điểm trên MXH, số khác còn mạnh dạn tuyên bố ủng hộ... thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng để vị chiến lược gia người sớm bị sa thải.

Về phần mình, tiền vệ cánh Riko Simanjuntak quả thực đang có ngày thi đấu rất vất vả. Hiệp 1, anh đá cánh phải và bất lực toàn tập với Văn Hậu. Sang đến đầu hiệp 2, anh được chuyển sang thi đấu bên hành lang trái, nhưng tại đây lại phải chạm trán một Trọng Hoàng công thủ toàn diện!